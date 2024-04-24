Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in avukatından dikkat çeken açıklama!

Korhan Berzeg’in kızı Nisa Berzeg’in Türkiye’ye ulaşır ulaşmaz DNA örneği vermek için Bursa’ya geleceğini söyleyen avukat Akkaş, sürecin 2-3 hafta içerisinde sonlanacağını ve bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olup olmadığının netleşeceğini belirtti.

‘2-3 HAFTA İÇERİSİNDE NİHAİ SONUCA VARILIR’

Akkaş, şunları söyledi,“Bulunan deliller şu anda karşılaştırmalı olarak incelenmesi gerekiyor, Korhan Bey'e ait olup olmadığıyla alakalı. Oradaki kemik parçalarının hem sayısının artırılması hem de bulguların genişletilmesiyle alakalı çalışmalar şu an hali hazırda hala devam ediyor. Ancak bu çalışmanın akabinde bir yandan da DNA süreci, adli tıp aşaması yürütülecek savcılık tarafından. Bunun için kızı, yurt dışından şu anda geliyorlar. Önümüzdeki günlerde, çok kısa bir süre içerisinde de bu DNA örnekleri verilecek.

Bulunan parçalarla bu DNA örnekleri karşılaştırılacak. Ve sonuç beklenecek. Muhtemelen 2 ile 3 hafta arasında bir süre içerisinde de sonuca erişileceği, o bulguların Korhan Bey'e ait olup olmadığıyla alakalı nihai bir sonuca varılacağını biz de bekliyoruz.

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‘ANGELA HANIM UMUTLA BEKLEMEYE DEVAM EDİYORDU’

İstanbul Büyükada’daki evinde köpeği ‘Tina’ ile yaşamını sürdüren ve eşinden gelecek iyi haberleri bekleyen Angela Berzeg’in, bulunan kartlar ve kemik parçaları ile birlikte büyük üzüntü yaşadığını söyleyen avukat Emre Akkaş, “300 günü geçen bir süreden bahsediyoruz. Düne kadar Korhan Bey'in bulunmasıyla alakalı çalışmalar çok uzun bir süre devam etti. Gerek savcılığımız, gerek emniyet güçleri ve jandarma, uzun uğraşlar sonucu tespit etmeye çalıştı.

Fakat, artık bir sonuç elde edilemeyecek görüntüsü aile tarafından alınmıştı son zamanlarda. Bir sonuç elde edilemediği için de umutla beklemeye devam ediyordu Angela Hanım. Korhan Bey'in geleceği umudunu taşıyordu hala. Dün aldığımız haberle, kendisi şu an psikolojik olarak çok hüzünlü. Şu anda da bir bekleme süresi var. Bulunan kimlik kartlarıyla alakalı bilgiler Korhan Bey'i işaret etse de kemik parçaları ile alakalı henüz sonuç yok. Tabii kendisi çok yıkılmış halde, ancak bu süreci de metanetle takip ediyorlar ifadelerini kullandı.

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‘SÜREÇ YENİDEN BAŞLADI’

Gizlilik kararı bulunan soruşturmanın, çok yönlü olarak yürütüldüğüne ve her ihtimalin değerlendirildiğine dikkat çeken Akkaş, “Dosya her aşamasıyla, bütün senaryoları değerlendiriyor. Savcılığımız, gerekli kolluk kuvvetlerimiz bütün senaryoları değerlendiriyor. Şüpheli olup olmadığıyla alakalı konular, dosyada gizlilik olduğu için benim bir şey söylemem çok doğru olmayacaktır. Ama şunu ifade edebilirim, kendisinin kaybolup düşüp vefat etmesi ihtimalinden, birisinin buna sebep olması ihtimaline kadar bütün senaryoları şu anda savcılığımız çalışıyorlar. Bu süreç tabiri caizse yeniden başlamış ve bu süreç yeniden ilerliyor olarak da görebiliriz diye konuştu.