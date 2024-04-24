Bakan Göktaş, şehit ve gaziler için düzenlenen sergiyi ziyaret etti!

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası fuaye alanında düzenlenen sergiyi ziyaret etti. Göktaş, Talha Gül'ün şehit babası ve tüm polislerin anısına açtığı sergide yer alan 50 yağlı boya resim tablosunu inceledi.

Talha Gül'ün son derece yetenekli bir ressam olduğunu belirten Göktaş, "Burada yeteneklerini daha iyi görebiliyoruz. Çok yetenekli ve 50'den fazla eseri var. Özellikle Kudüs ile yaptığı eser çok dikkatimi çekti. Kendisini tebrik etmek istiyoruz. Tabi şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetleri her zaman bizler için çok kıymetli. Onlar bizlerin, milletimizin emanetleri, bizler de onların her türlü yanlarında olmak için gayret sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK ETKİLEYEN KUDÜS ESERİ OLDU'

En çok etkilendiği resmin 'Hayat Ağacı' eseri olduğunu ifade eden Göktaş, "12-13 yaşındaki bir çocuktan daha fazlası olan eserler var. Beni çok etkileyenler oldu. 'Filistin Kudüs' eseri hakikaten çok ilgi çekici. Aynı zamanda doğayla ilgili de hem sakinleştirici hem güzel eserleri var. Ben 'Hayat Ağacı'nı seçtim; çünkü Hayat Ağacı biliyorsunuz bizler için çok kıymetli ve aynı zamanda hikayesini anlatınca daha da etkilendik. Bizler de tercihimizi o minvalde kullandık" diye konuştu.

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ÇOCUKLARIN SÖZ SAHİBİ OLMASI AMAÇLANIYOR

Göktaş, bakanlık tarafından ilk defa Çocuk Zirvesi düzenleneceğini belirterek, TBMM'nin himayesinde 2 gün sürecek olan zirvenin hakikaten çok önemli olduğunu vurguladı. Programa çok sayıda politikacı, akademisyen ve uzmanın da katılacağını bildiren Göktaş, şöyle konuştu: "Zirve kapsamında çeşitli paneller düzenleyeceğiz; ancak bizler için en önemli unsur, Zirve'de çocukların söz sahibi olması. Değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Dijitalleşmeyle hayatımızda da çok şey değişiyor. Bu konudan çocuklar da etkileniyor.

Bunları da Zirve'de ele alacağız. Çocuk Zirvesi'nde çocuklarla ilgili yürütülen güncel çalışmalar ele alınacak, gelişen teknolojiyle dijitalleşen uygulamalar arasında çocukluk kavramı değerlendirilecek. Çocuk alanında etkili bilgi paylaşımının yapılması, çocukların güvenli bir geleceğe hazırlanması, toplumun bu konudaki farkındalığının artırılması da Zirve'nin bir diğer amacı olacak. Ayrıca savaşlardan etkilenen çocuklar da Zirve'de ele alınacak konular arasında bulunuyor. Politikalarımıza yön vermek bakımından Çocuk Zirvesi'ni çok önemli buluyoruz. Zirve'nin sonuçlarını da raporlaştırıp kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

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