Amerika'da hayatını kaybeden fenomenin ailesi hukuk mücadelesi başlattı!

"GEÇEN YIL YENĞEMİ İSTANBUL!A GELDİKLERİNDE DÖVMÜŞTÜ"

Taktaş’ın yaşadığı tüm sıkıntıları sürekli paylaştığı Adana'da yaşayan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen teyzesi K.C, yeğeninin 2 senedir A.C.F. ile sevgili olduğunu öne sürdü. A.C.F.’nin yeğenine saplantılı bir aşk beslediğini anlatan K.C., "Geçen yıl yeğenimi İstanbul'a geldiklerinde dövmüştü. Ağır darbe alan yeğenimin götürüldüğü hastanede dalağı alınmıştı. Bu olayla ilgili açılan dava halen devam ediyor. Ancak yeğenim tehditler sonucu şikayetini geri çekti ama yargılama kamu davası olduğu için sürdü" diye konuştu. Taktaş’ın sevgilisiyle geçen yıl ağustos ayında tatil amaçlı ABD’ye gittiğini ancak geri dönmediğini aktaran K.C., baskı ve tehdit nedeniyle psikolojisinin her geçen gün kötüye giden yeğenini sevgilisinin bırakmadığını da anlattı.