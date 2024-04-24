Amerika'da hayatını kaybeden fenomenin ailesi hukuk mücadelesi başlattı!
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın (28) teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü. Yeğeninin darbedilip, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, "Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız” dedi.
DHA
• 24 Nisan 2024 - 16:42 • Son Güncelleme:
DHA
• 24 Nisan 2024 - 16:42 • Son Güncelleme: