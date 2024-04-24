Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızından DNA örneği alınacak! Cesedi parçalanmış olma ihtimali üzerinde duruluyor

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in aylar sonra ilk defa izlere rastlanılmasından sonra 1 kadavra köpeği ve 59 personelle çalışmalarının yürütüldüğüne yönelik açıklama yaptı.

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığı, “Balıkesir ili Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’nde 17.06.2023 günü saat 08.30 sıralarında yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılıp geri dönmeyen Korhan Berzeg’e ait banka ve kimlik kartları ile Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve muhtelif kemik parçaları Armutlu köyüne yaklaşık 3 bin 500 metre (kuş uçuşu 2 kilometre) mesafede arazinin engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında köylü vatandaşlar tarafından 23 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30 sıralarında bulunmuş, bölge Olay Yeri İnceleme timleri ve jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alınmış ve araştırma faaliyetlerine başlanılmıştır.

24 Nisan 2024 Çarşamba günü malzeme ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 JASAT, 1 İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando Unsuru ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan görevlendirilen 1 Kadavra Tespit Köpek Unsuru olmak üzere toplam 59 personel ile araştırma faaliyetlerine devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

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