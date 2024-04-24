MİT'ten nokta operasyon: Saim Çakmak yakalandı

PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim ÇAKMAK’ı İstanbul’da yakaladı.

MİT, PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Saim ÇAKMAK’ı uzun süredir takip ediyordu. En uygun zamanda MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı.

Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde yakalanan ÇAKMAK, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre Saim ÇAKMAK PKK/KCK terör örgütünün yurtdışı faaliyetlerinde aktif şekilde yer almaktaydı.