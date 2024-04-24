Meteoroloji'den fırtına ve toz aşımı uyarısı! 17 şehir için sarı alarm

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 23°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı