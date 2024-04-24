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Gündem Meteoroloji'den fırtına ve toz aşımı uyarısı! 17 şehir için sarı alarm
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Meteoroloji'den fırtına ve toz aşımı uyarısı! 17 şehir için sarı alarm

Meteoroloji'den fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yeni hava raporu yayımlandı. Yayımlanan raporda 17 il için sarı alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' kodlu uyarıda, iç ve batı kesimlerde fırtına bekleniyor. Vatandaşlarının yaşanacak bu olumsuz hava şartıyla ilgili tedbir alması gerektiğinin altı çizldi.

• 24 Nisan 2024 - 18:45 • Son Güncelleme:
• 24 Nisan 2024 - 18:45 • Son Güncelleme:
1 Meteorolojiden fırtına ve toz aşımı uyarısı 17 şehir için sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

2 Meteorolojiden fırtına ve toz aşımı uyarısı 17 şehir için sarı alarm

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

3 Meteorolojiden fırtına ve toz aşımı uyarısı 17 şehir için sarı alarm

RÜZGAR: Genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

4 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

5 TOZ TAŞINIMI UYARISI:

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 3 GÜN ETKİLİ OLACAK

3 GÜN ETKİLİ OLACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
Evet geliyor. Atina’ya Afrika’dan geldi. Sahra Çölü üzerinden Ege Marmara, Karadeniz daha sonra da İç Anadolu’ya geliyor. Tozun içinde demir bileşeni olduğu için kırmızı renkte. Atina’da kararlı bir atmosfer var, yukarıdan aşağıya inmiş.

7 Meteorolojiden fırtına ve toz aşımı uyarısı 17 şehir için sarı alarm

İstanbul’da bugün tozu görebiliyoruz. İstanbul’da bu kadar olmaz. İstanbul’da yüksek basınç yok. İstanbul ve Ege’de rüzgar fazla olduğu için bu kadar olmaz. Atina’da 400 mikro kg civarında. Yarın Kastamonu, Konya, Ankara’da etkili olacak. Yarından sonra İstanbul’dan doğuya doğru etki edecek. İç Anadolu’da kırmızılığı biraz daha fazla görebiliriz.

8 MASKE UYARISI

MASKE UYARISI

Toprak için faydalı minareller var ama solumamalıyız. Değerler 250’yi geçtiğinde maske takılmalı kesinlikle. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar maske takabilir. Kıyalarda rüzgardan dolayı dağılıyor iç bölgelerde yüksek basınç daha fazla. Yağmur olmadığı için çamur şeklinde yağmayacak. Çok sağlıksız değil ama hassas bir seviyede.

9 ATİNA TOZ BULUTLARI NEDENİYLE TURUNCU BİR RENGE BÜRÜNDÜ

ATİNA TOZ BULUTLARI NEDENİYLE TURUNCU BİR RENGE BÜRÜNDÜ

Kuzey Afrika'dan Akdeniz'e doğru esen toz bulutlarının Akropolis ve Atina'nın diğer simge yapılarını yutması nedeniyle Salı günü Yunanistan'ın güneyindeki gökyüzü turuncu bir renge büründü. Güneyden esen güçlü rüzgarlar, Sahra Çölü'nün tozunu taşıyarak, günün son saatlerinde Yunanistan'ın başkentinin atmosferine Mars benzeri bir filtre kazandırdı.

10 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çankkale, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 17°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu

11 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 17°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 17°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 17°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu

12 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri ile yarın (Peşembe) öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 19°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 21°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

13 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 15°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu

14 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 23°C Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 17°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 16°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 17°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

16 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 4°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 14°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

17 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 32°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 30°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 36°C Az bulutlu ve açık