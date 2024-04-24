Meteoroloji'den fırtına ve toz aşımı uyarısı! 17 şehir için sarı alarm
Meteoroloji'den fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yeni hava raporu yayımlandı. Yayımlanan raporda 17 il için sarı alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' kodlu uyarıda, iç ve batı kesimlerde fırtına bekleniyor. Vatandaşlarının yaşanacak bu olumsuz hava şartıyla ilgili tedbir alması gerektiğinin altı çizldi.
• 24 Nisan 2024 - 18:45 • Son Güncelleme:
• 24 Nisan 2024 - 18:45 • Son Güncelleme: