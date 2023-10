Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne kimse geçemeyecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vahdettin Köşkü'nde 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsanlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın dört bir yanından cumhuriyet bayramı sevincimizi paylaşan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşıyoruz. 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına yelken açıyor. Bu vesileyle bin yıldır mübarek vatan topraklarının müdafaasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi, meclisimizin ve ordumun tüm kahramanlarını şükranlara yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan tüm güvenlik güçlerimize muvaffakiyet diliyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Bugün 100. yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti, ulu bir çınar gibi gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir” şeklinde konuştu.

“Reddi miras yapmıyor, şanlı mazimizin her safhasını bağrımıza basıyoruz"

“Güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz. Reddi miras yapmıyor, şanlı mazimizin her safhasını bağrımıza basıyoruz" diyen Erdoğan, "Aziz milletim, geçmişten sadece ibret almayız, aynı zamanda kuvvet de alırız. Cumhuriyetimiz bizim için ilham kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal Kurucusu olduğu Cumhuriyeti bakın nasıl anlatıyor, 'Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık'. Gazi'nin dediği gibi, Cumhuriyet binlerce vatan evladının canı kanı ve fedakarlığı üzerinde ilan ve inşa edilmiştir. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen milletimiz, istiklaline kastedenlere karşı başlattığı milli mücadeleyi zaferle taçlandırmış ve ardından Cumhuriyeti kurmuştur” dedi.

“Gazi'nin ifadesiyle, 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmaktır.' Cumhuriyet tam manasıyla bu vasfını bizim dönemimizde kazanmıştır" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti, Gazi'nin arzu ettiği biçimde kimsesizlerin kimsesi olan bir ülkedir. Bu tavrımızı daha önce Kore, Kıbrıs, Irak, Libya, Yemen ve son olarak Karabağ'da gösterdik. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin 'Kimse el süremez' dediği Gazze ve Filistin için Gazze halkına yardım etmeye çalışıyoruz. Dün 1,5 milyonu aşkın insanın katılımıyla gerçekleşen Filistin mitingi bunun bir parçasıydı. Tarih şuuru olmanın Gazi'nin mücadelesini bilmeyen birileri farklı niyetler arasa da biz dün sadece Filistin ile dayanışmamızı göstermekle kalmadık. Bu mitingle gönül coğrafyamızın tamamına teşmil ettiğimiz istikbalimizi koruma kararlığımızı bir kez daha tüm dünyaya duyurduk" diye konuştu.



"Bugün 71 bin km'yi bulan uzunluğa sahip bir karayolu ağımız var”

"100 yıl öncesinde 12 bin öğretmene sahip Türkiye, bugün ise 1 milyon 67 bin öğretmenle evlatlarına hizmet veriyor" diyen Erdoğan, ”Sağlıkta hastane ve yatak sayımız 1923'te 12 bini bulmazken, 2002 yılında 164 bine bu yıl ise 268 bine yükseldi. Türkiye 1928 yılında sadece bin civarında hekime sahipken, 2002 yılından 92 bin günümüzde 194 bin hekimle vatandaşlarına hizmet veriyor. Adalette 1923 yılında yaklaşık 2 bin hakim ve savcıyla adli hizmetler yürütülürken, 2002 yılında bu sayı 9 bini bugün ise 24 bini buldu. Ulaştırmada 1923'te toplam karayolu uzunluğumuz 18 bin km iken köprü sayımız 942'tü. Aradan geçen 70 yılın ardından karayolu mesafemiz 2002'de 63 bin km'ye çıkabildi. Bugün ise 71 bin km'yi bulan uzunluğa sahip bir karayolu ağımız var” dedi.

Demiryolu hat uzunluğu 4 bin km'yi bulmazken, bu rakam 2002 yılında 8 bin 661 km'ye çıkabildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 2 bin 32 km'si hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin km'ye ulaşan modern demir yolu hatları ile milletimizin hizmetindeyiz. Cumhuriyetin ilk yılında 3 milyon tonu bulan buğday üretimi, 8,5 milyon tona çıktı. Bundan 70 yıl önce ülkemizdeki traktör ve biçer döver sayısı 34 bin iken 2002 yılında bu rakam 981 bine, 2022 yılında ise 1 milyon 547 bine ulaştı. Enerjide 1923 yılında sadece 32,8 megavat olan ülkemizin toplam kurulu gücü, 2002 yılında 31 bin 846 megawat bugün ise yüzde 55 yenilebilir enerji kaynaklarında olmak üzere toplam 106 bin megavata yükseldi. Nereden nereye" şeklinde konuştu.



"Türkiye Yüzyılı vizyonu ile cumhuriyetimizin ikinci yılına girmiş bulunuyoruz"

Altyapı ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra, hak ve hürriyetler alanında Türkiye'yi dünyanın devler ligine çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkımızın takdiri ile 16 Nisan 2017 yılında yeni yönetim sistemine geçerek, Cumhur ile Cumhuriyeti Cumhuriyet ile demokrasiyi kucaklaştırdık. Hükümet sistemi milli iradeyi tam anlamıyla hakim kılma noktasında dönüm noktası olmuştur. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile cumhuriyetimizin ikinci yılına girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki en büyük hedefimizi demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizi darbe anayasası utancından kurtarıp kuşatıcı bir anayasaya ulaştırmaktır" ifadelerini kullandı.

