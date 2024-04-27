İstanbul'da korkunç ölüm! 5 yaşındaki çocuk parktaki su birikintisinde can verdi
Küçükçekmece'de bulunan bir parkta yapılan kazı çalışmaları sırasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
27.04.2024 - 16:36 | | Derya EVREN/DHA
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince kazı çalışmaları yapıldığı sırada su birikintisi oluştu.
ACI HABER GELDİ
İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine dün saat 16.00 sıralarında, 5 yaşındaki E.G. düştü.
Hastaneye kaldırılan küçük çocuk ölürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yapılan incelemelerde parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisi ile dolduğu belirlendi.