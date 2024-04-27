İstanbul'da korkunç ölüm! 5 yaşındaki çocuk parktaki su birikintisinde can verdi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince kazı çalışmaları yapıldığı sırada su birikintisi oluştu.

ACI HABER GELDİ

İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine dün saat 16.00 sıralarında, 5 yaşındaki E.G. düştü.

Hastaneye kaldırılan küçük çocuk ölürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisi ile dolduğu belirlendi.