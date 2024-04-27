Diyarbakır'da iki çocuk 5 gündür kayıp aranıyor

Bismil ilçesinde akraba çocukları İhsan Aker ile Muhammed Aker, 22 Nisan’da Sanayi Mahallesi’ndeki evlerinden sabah saatlerinde oyun oynamak için ayrıldı.

Bir süre çocuklardan haber alamayan akraba aileler, durumu polise bildirdi.

Ekipler, saha çalışmalarıyla bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından gidebilecekleri yerlerde çalışma başlattı.

Aramalarda şu ana kadar çocuklara dair bir izin bulunmadığı belirtildi.