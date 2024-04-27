İstanbul'da deniz taksi ile kano çarpıştı: 2 kadın yaralandı

Olay Kınalıada Kalamış arasında saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Deniz taksi ile İranlı 2 kadının bulunduğu kano çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kano parçalanırken iki kadın denize düştü. Yaralanan iki kadın DAK/SAR ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya getirildi. Kadınlar buradan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Deniz taksinin ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.