İstanbul'da deniz taksi ile kano çarpıştı: 2 kadın yaralandı
Kalamış açıklarında deniz taksi ile kanonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
27.04.2024 - 15:21 | | Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Olay Kınalıada Kalamış arasında saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Deniz taksi ile İranlı 2 kadının bulunduğu kano çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile kano parçalanırken iki kadın denize düştü. Yaralanan iki kadın DAK/SAR ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya getirildi. Kadınlar buradan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Deniz taksinin ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.