GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da deniz taksi ile kano çarpıştı: 2 kadın yaralandı

İstanbul'da deniz taksi ile kano çarpıştı: 2 kadın yaralandı

Kalamış açıklarında deniz taksi ile kanonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

27.04.2024 - 15:21 | | Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA
İstanbul'da deniz taksi ile kano çarpıştı: 2 kadın yaralandı

Olay Kınalıada Kalamış arasında saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Deniz taksi ile İranlı 2 kadının bulunduğu kano çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kano parçalanırken iki kadın denize düştü. Yaralanan iki kadın DAK/SAR ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya getirildi. Kadınlar buradan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Deniz taksinin ifadesinin alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

 

GÜNCEL HABERLER

İstanbul'da Mahzen-33 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Mahzen-33 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 16 şüpheli yakalandı
Erdoğan'dan darbedilen öğretmene geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan darbedilen öğretmene geçmiş olsun telefonu
İstanbul'da deniz taksi ile kano çarpıştı: 2 kadın yaralandı

İstanbul'da deniz taksi ile kano çarpıştı: 2 kadın yaralandı