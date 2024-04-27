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Erdoğan'dan akaryakıt istasyonu ziyareti: Çalışanlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğrayarak çalışanlarla sohbet etti.

27.04.2024 - 14:59 | | Altan ÇİMEN - Ömer HASAR / İSTANBUL - (DHA)
Erdoğan'dan akaryakıt istasyonu ziyareti: Çalışanlarla sohbet etti

Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Vahdettin Köşkü'ne ilerleyen Erdoğan'ın konvoyu Kirazlıtepe mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı. Erdoğan makam aracından inerek çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Bir süre burada kalan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güzergahı boyunca çocuklara da oyuncak hediye etti.

Erdoğandan akaryakıt istasyonu ziyareti: Çalışanlarla sohbet etti

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Erdoğan'dan akaryakıt istasyonu ziyareti: Çalışanlarla sohbet etti

Erdoğan'dan akaryakıt istasyonu ziyareti: Çalışanlarla sohbet etti