GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 100. yıl coşkuyla kutlandı! Boğaz'da görsel şölen
ABONE OL

100. yıl coşkuyla kutlandı! Boğaz'da görsel şölen

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı İstanbul Boğazı'nda coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100. yıl hitabından sonra Boğaz'da dron ve havai fişek gösterisi yapıldı. Görsel şölene sahne olan o anlar büyük beğeni topladı.

29.10.2023 - 20:18 |
100. yıl coşkuyla kutlandı! Boğaz'da görsel şölen

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.

100. yıl coşkuyla kutlandı Boğazda görsel şölen

İstanbul Boğazı'nda Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 100 geminin eşlik ettiği gösteriye sahil kenarlarında bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi.

100. yıl coşkuyla kutlandı Boğazda görsel şölen

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı. Işık ve havai fişek gösterisi izleyenlerin nefesini kesti.

100. yıl coşkuyla kutlandı Boğazda görsel şölen

Dron ile gökyüzüne Türk bayrağı, Türkiye haritası, atın üzerinde Atatürk ve ay yıldız görseli oluşturuldu. Ayrıca, 'Yaşasın Cumhuriyet' ve 'Türkiye Yüzyılı' yazıldı. Gösteriler büyük beğeni topladı.

100. yıl coşkuyla kutlandı Boğazda görsel şölen

GÜNCEL HABERLER

Erdoğan duyurdu! 30 Ekim'de okullar tatil

Erdoğan duyurdu! 30 Ekim'de okullar tatil

100. yıl coşkuyla kutlandı! Boğaz'da görsel şölen

100. yıl coşkuyla kutlandı! Boğaz'da görsel şölen

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne kimse geçemeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl mesajı: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne kimse geçemeyecektir