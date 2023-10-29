100. yıl coşkuyla kutlandı! Boğaz'da görsel şölen

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 100 geminin eşlik ettiği gösteriye sahil kenarlarında bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı. Işık ve havai fişek gösterisi izleyenlerin nefesini kesti.

Dron ile gökyüzüne Türk bayrağı, Türkiye haritası, atın üzerinde Atatürk ve ay yıldız görseli oluşturuldu. Ayrıca, 'Yaşasın Cumhuriyet' ve 'Türkiye Yüzyılı' yazıldı. Gösteriler büyük beğeni topladı.