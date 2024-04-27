Erdoğan'dan darbedilen öğretmene geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bir veli tarafından yumruklu saldırıya uğrayan öğretmeni telefonla arayarak üzüntülerini dile getirdi.
27.04.2024 - 15:25 |
İstanbul'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirmişti.
Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç., koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.'ye aniden yumruk atmıştı.
Hastaneden darp raporu alan öğretmen N.Ö., karakola giderek saldırgandan şikayetçi olmuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını duyurmuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbedilen öğretmen ile telefonla görüştü. Erdoğan saldırı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.