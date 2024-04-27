GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Erdoğan'dan darbedilen öğretmene geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan darbedilen öğretmene geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bir veli tarafından yumruklu saldırıya uğrayan öğretmeni telefonla arayarak üzüntülerini dile getirdi.

27.04.2024 - 15:25 |
Erdoğan'dan darbedilen öğretmene geçmiş olsun telefonu

İstanbul'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirmişti.

Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç., koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.'ye aniden yumruk atmıştı.

Hastaneden darp raporu alan öğretmen N.Ö., karakola giderek saldırgandan şikayetçi olmuştu.

Erdoğan'dan akaryakıt istasyonu ziyareti: Çalışanlarla sohbet etti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Erdoğan'dan akaryakıt istasyonu ziyareti: Çalışanlarla sohbet etti Haberi Görüntüle

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbedilen öğretmen ile telefonla görüştü. Erdoğan saldırı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul'da Mahzen-33 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Mahzen-33 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 16 şüpheli yakalandı
Erdoğan'dan darbedilen öğretmene geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan darbedilen öğretmene geçmiş olsun telefonu
İstanbul'da deniz taksi ile kano çarpıştı: 2 kadın yaralandı

İstanbul'da deniz taksi ile kano çarpıştı: 2 kadın yaralandı