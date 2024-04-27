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Gündem Korhan Berzeg gizemiyle ilgili sıcak gelişme: Kızından alınan DNA örnekleri eşleşti!
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Korhan Berzeg gizemiyle ilgili sıcak gelişme: Kızından alınan DNA örnekleri eşleşti!

Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu tespit edildi.

• 27 Nisan 2024 - 17:08 • Son Güncelleme:
• 27 Nisan 2024 - 17:08 • Son Güncelleme:
1 Korhan Berzeg gizemiyle ilgili sıcak gelişme: Kızından alınan DNA örnekleri eşleşti

Korhan Berzeg'in DNA'sı kızıyla eşleşti. Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu tespit edildi.

2 Korhan Berzeg gizemiyle ilgili sıcak gelişme: Kızından alınan DNA örnekleri eşleşti

Balıkesir’in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 17 Haziran'da 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra Berzeg'den haber alınamamıştı.

3 312 GÜN SONRA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

312 GÜN SONRA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Berzeg’in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan’da saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Yapılan olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile biri parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

4 ÜZERİNDE DOKU OLMAYAN KEMİK PARÇALARI İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

ÜZERİNDE DOKU OLMAYAN KEMİK PARÇALARI İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından, kemik parçaları ile kıyafet ve malzemeler incelenmek üzere alındı.

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi.

5 DÜN 1 KEMİK PARÇASI DAHA BULUMUŞTU

DÜN 1 KEMİK PARÇASI DAHA BULUMUŞTU

Arama çalışmalarının 3’üncü gününde, 1 kemik parçası daha bulundu. 23 Nisan’da Berzeg’e ait malzemeler ve kıyafet parçaları ile ona ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunduğu dere kenarının çevresindeki 300 metrelik alanda kadavra arama köpekleri ile çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerin, tırmıklarla baktıkları çalıların arasında bulduğu, 10 santimetre uzunluğundaki kemik parçasının da İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

6 BURSA, İSTANBUL VE İZMİR’DEN KÖPEKLİ UNSURLAR SEVK EDİLDİ

BURSA, İSTANBUL VE İZMİR’DEN KÖPEKLİ UNSURLAR SEVK EDİLDİ

Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 4’üncü günde 3’ü köpekli unsur, 61 personelle devam ediyor. İlk gün Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan bölgeye gönderilen 1 kadavra arama köpeğine destek olarak, dün İstanbul ve İzmir’den de bölgeye kadavra köpekleri sevk edildi. İyi koku almaları için 20 dakika iz sürüp, 40 dakika dinlenmesi gereken köpekler, dönüşümlü olarak arazide görev alıyor. Sık bitki örtüsüne sahip bölgede adeta her taşın altına bakan ekipler, tırmıklarla da çalıları arıyor.

7 KEMİK PARÇALARININ KORHAN BERZEGE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

KEMİK PARÇALARININ KORHAN BERZEG'E AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve aranan Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyordu.

8 Korhan Berzeg gizemiyle ilgili sıcak gelişme: Kızından alınan DNA örnekleri eşleşti

Kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg’in İngiltere’de yaşayan kızı Nisa Berzeg’ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırıldı. Kemiklerdeki DNA, Berzeg'in kızıyla eşleşti.