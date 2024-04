Kendini yere atan AK Parti Meclis üyesi İbrahim Efe, görevinden ve partisinden istifa etti

Tavşantepe Mahallesi'nden Kocaeli Şehir Hastanesi'ne uzanan bağlantı yolunda yenileme çalışması yapmak isteyen CHP'li İzmit Belediyesi ile AK Parti’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, önceki gün sabah saatlerinde gittikleri aynı noktada karşılaştı. Ekipler arasında yol yapımı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen darbedilip, kıyafetleri yırtıldı. Durumu haber alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de olay yerine gitti. Hürriyet, bölgeye girdiği sırada, yanına yaklaşmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AK Parti’li Meclis Üyesi İbrahim Efe, vatandaşlar tarafından engellenmek istedi. Bir kişinin omzundan ittirmesiyle kendini yere atan Efe, bağırarak yerde yuvarlandı. Efe’de kendisini ittiren kişiyi, ayaklarıyla müdahale ederek yere düşürdü. Yaşananlar kameraya yansıdı.

MECLİS ÜYELİĞİNDEN VE PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Sosyal medyada da yayılan görüntülerin ardından İbrahim Efe bir özür açıklaması yaptı. AK Parti de İbrahim Efe ile ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu. Bugün sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Efe, İzmit Belediyesi meclis üyeliğinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Efe, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkes sonuca baktı. Sebebi kimse sormadı, olsun varsın sormasınlar. Arsızlık etmedim, yüzsüzlük etmedim, hırsızlık yapmadım. Sevgili dostlarımızın yüzünü yere düşürecek hiçbir işin içinde olmadım. Bölge, parti, etnik köken gözetmeksizin herkesin iyi ve kötü gününde her haline ve her şeyine rağmen zaman mefhumu gözetmeden her şartta hizmet ettim. Her zaman olduğu gibi vatandaşımıza hizmet adına gelişen bir olayda anlık öfke kontrolüne yenik düştüm. Düşürüldüm. Sonrasında gelişen olaylar şahsıma özellikle ailemi hakikaten çok etkiledi. Bizim de insan olduğumuzu unutulduğu, hislerimiz, duygularımızı hiçe sayıldığı kamuoyunda bu denli linç girişiminin yapılması bizi derinden yaraladı. Yaşanan olaylar bizleri asla yolumuzdan döndüremez. Kimseye kırgın ya da kızgın değilim ama süreçte duruş gösteren dost ve arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Ne kadar gariptir başka başka videoların yayınlandığı konular bile bu kadar gündem olmadı. Bu sebeple; ailemin ve partimin daha fazla zarar görmemesi adına İzmit Belediyesi meclis üyeliğinden ve gönül verdiğim partimden istifa ediyorum.”

