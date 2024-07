Bağcılar'da camide imamı okla vuruldu: Şüpheli gözaltına alındı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muhammet Fatih Gündoğdu, namaz kılmak için gittiği camide bir kişinin şortla namaz kıldığını görünce, müdahale etmesi için durumu imam Dursun Kuru’ya iletti.

İmam Kuru’nun duruma müdahale etmemesi üzerine namaz çıkışında Kuru’yla bir süre tartışan Gündoğdu camiden çıkarıldı. Gündoğdu bir süre sonra camiye elindeki yay ve okuyla geri geldi. Vakit namazı sonrası imam Dursun Kuru’nun camiden çıkmasını bekleyen Gündoğdu, camiden çıkan imama cami avlusunda ok atışı yaptı.

OMZUNA İSABET ETTİ

Zanlının attığı ok imam Kuru’nun sağ omuzuna isabet ederken, saldırgan çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi. Ok ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dursun’un omuzundaki ok parçaları çıkarılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Esnafın etkisiz hale getirdiği saldırgan gözaltına alındı.