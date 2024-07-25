Dinlenme tesisinde 1 milyon 200 bin liralık altını unuttluar
Bolu'da şehirler arası yolculuk yapan aile, içerisinde 1 milyon 200 bin TL değerinde altın olan çocuk çantasını mola verip çorba içtikleri lokantada unuttu. Çantayı bulan çalışanlar polise haber verirken, yaklaşık 2 saat sonra Ankara’ya vardıklarında durumu fark eden aile, kente geri dönüp, altınlarını teslim aldı.
Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)
• 25 Temmuz 2024 - 11:21 • Son Güncelleme:
Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)
• 25 Temmuz 2024 - 11:21 • Son Güncelleme: