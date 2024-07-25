Bingöl'de madde bağımlısı dehşet saçtı: Sokaktan geçenlere saldırdı!

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde meydana geldi. Madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı.

Şüpheli, kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı. Olayda 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bu arada şüphelinin bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Saldırılarının ardından 2 kişi dün vefat ederken, ağır yaralı olan 2 kişi de bu sabaha doğru hastanede vefat etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselmiş oldu.

Yaralanan 5 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Bıçaklı saldırı da hayatını kaybedenlerin ismi Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olduğu belirtildi.

SALDIRGANIN CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Bingöl Valisi Usta, Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Usta, "Bugün neden olduğunu bilmediğimiz bir gerekçeyle madde bağımlısı, defalarca tedaviden, hastaneden kaçan ve yeni cezaevinden çıkan birisi eski hal civarında yoldan geçen vatandaşlarımıza rastgele bıçakla saldırıda bulunarak 9 vatandaşımızı yaralamıştır. 2 vatandaşımız maalesef vefat etmiş, 1 vatandaşımız Erzurum’a nakledilmiş, diğer 6 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Olay sonrası kaçan saldırgan emniyet birimlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış, adli süreç devam etmektedir. Bu elim ve nefret uyandıran olayda kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

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