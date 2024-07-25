Eylem Tok ile ilgili flaş Türkiye gelişmesi! Dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı

Tok ile ilgili hazırlanan taslak iade kararında şu ifadelere yer verildi:“Mahkeme, 11 Eylül 2024 tarihinde yapılan bir iade duruşmasının özellikle Türkiye Cumhuriyeti tarafından sunulan tasdikli, onaylı belge ve delilleri, hem avukatların hem de savcının yaptığı karşılıklı savunma ve argümanlarını değerlendirdikten sonra aşağıdaki hususları tespit ederek, tasdik için ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onayına sunmuştur.”