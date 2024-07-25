Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! İş makinası TIR'dan düştü park halindeki araçlara zarar verdi

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. 06 HNB 93 plakalı TIR'a yüklenen iş makinası seyir halindeyken aracın üzerinden düştü. 100 metre boyunca kontrolsüz bir şekilde sürüklenen iş makinası önce kaldırımda bulunan elektrik panosuna ardından caddede park halinde bulunan 06 CLZ 510 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ticari araç da çarpmanın etkisiyle arkasında park halinde bulunan 06 CVZ 967 plakalı otomobile çarparak hasar verdi. İş makinası yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve elektrik firması görevlileri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken iki araçta ve elektrik panosunda maddi hasar oluştu.