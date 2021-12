Bakan Çavuşoğlu: Ahıska Türklerini ne yurt dışında ne Türkiye'de yalnız bırakırız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) 4'üncü Olağan Genel Kurulu'na çevrim içi katıldı. Bakan Çavuşoğlu, DATÜB Başkanlığı'na seçilen yeni yönetimi tebrik ederek, "1944'te 100 bin Ahıska Türkünün vatanlarından koparılarak sürgün edilmesi, 20'nci yüzyılın en büyük acılarından biri. Türk milletinin yüreğinde bir yara. Ne yazık ki sürgün çilesi bununla da kalmadı. Göçtükleri yerlerde çatışmalardan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimiz, bazen tekrar yer değiştirmek zorunda kaldı. Farklı bölgelerde yaklaşık 600 bin Ahıskalı soydaşımız var. Türkiye her zaman onların vatanı ve Türkiye her zaman Ahıskalı Türklerin yanındadır" dedi.



'YALNIZ BIRAKMAYIZ'



Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan ile yapılan ortak girişimler sonucu 1700 Ahıskalı Türk'ün ana vatanına döndüğünü kaydederek, "Gürcistan’a dönüş yapan kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Türkiye’de yaşayan yaklaşık 100 bin kişiye vatandaşlık ve uzun dönem ikamet izni verildi. Yine 3 bine yakın Ahıskalı soydaşımız, Türklerin Anadolu'daki ilk yurtlarından olan Bitlis Ahlat'a ve Erzincan Üzümlü'ye yerleştirildi. İstihdam dahil tüm ihtiyaçlarını karşılamak için devletimizin tüm kurumlarıyla beraber çalışıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı'mızın bu yöndeki talimatı son derece nettir. Ahıska Türklerini ne yurt dışında ne de Türkiye'de yalnız bırakırız. Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerde örgütlenmeleri, kimliklerini, dinlerini, dillerini, kültürlerini korumaları çok önemli. Ne mutlu ki Ahıskalı kardeşlerimiz tüm bu zorluklara rağmen öz benliklerini korudular, Türklüğünü hiçbir zaman unutmadılar" diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, birlik ve beraberlik ruhunun korunması gerektiğine dikkat çekerek, "Bir diğer önemli husus; özellikle dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Ahıskalı Türklerimizin, bu diğer soydaşlarımız için de geçerli, birlik ve beraberlik ruhunu korumasıdır. Söz konusu Ahıska Türklerinin haklarıysa birliğimizi, beraberliğimizi korumakla yetinmeyelim, bunu güçlendirelim. Bu doğrultuda DATÜB’ün çalışmalarını takdir ediyor, destekliyoruz" dedi.