Rusya 'ülkenizi yok ederiz' diye tehdit etmişti... Finlandiya ve İsveç'te NATO sesleri...

İsveç'in iktidar partisi, ülkenin NATO'ya katılıp katılmayacağını tartışmaya başladı, komşu Finlandiya NATO konusunda haftalar içinde bir karara varmayı bekliyor. Her iki ülke de şimdiye kadar NATO'ya karşı mesafeli bir tavır izliyordu ancak Ukrayna'ya başlatılan işgal sonrası NATO üyeliğine verilen halk desteği neredeyse ikiye katlanarak İsveç'te yaklaşık yüzde 50 ve Finlandiya'da ise yüzde 60'a ulaştı.