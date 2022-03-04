Putin hangi şehri neden almak istiyor? İşte Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı: Kiev, Mariupol, Harkov, Çernihiv, Zaporizhzhia, Odessa, Herson, Lviv...

Hem NATO’ya hem de AB’ye üye olan Estonya için bu kaybın anlamı büyük. Patlama için resmi ağızdan açıklama yapılmamış olsa da bu mayın kullanımın hali hazırda patlayıcılar yüzünden riskli durumda olan Doğu Avrupa için tehdit oluşturduğu düşünülüyor.