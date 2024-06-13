Otomobil fiyatları yüzde 40 artacak! Araç piyasasında 'Çin' etkisi
Otomobil piyasasında flaş gelişme... Otomobil alacakları üzen açıklama geldi. Son yıllarda Türkiye ve Avrupa pazarına hızlı bir giriş yapan Çinli araçlara ilişkin yeni gümrük vergisi getirildi. Buna göre araçlara ilave ek yüzde 40 gümrük vergisi uygulanacak. Peki yeni vergi düzenlemesi öncesi Çinli araç almak fırsat mı? Uzman isim getirilen ek vergi sonrası Çinli araçlarda öngörülen zam oranını açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...
• 13 Haziran 2024 - 22:50 • Son Güncelleme:
• 13 Haziran 2024 - 22:50 • Son Güncelleme: