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Gündem Otomobil fiyatları yüzde 40 artacak! Araç piyasasında 'Çin' etkisi
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Otomobil fiyatları yüzde 40 artacak! Araç piyasasında 'Çin' etkisi

Otomobil piyasasında flaş gelişme... Otomobil alacakları üzen açıklama geldi. Son yıllarda Türkiye ve Avrupa pazarına hızlı bir giriş yapan Çinli araçlara ilişkin yeni gümrük vergisi getirildi. Buna göre araçlara ilave ek yüzde 40 gümrük vergisi uygulanacak. Peki yeni vergi düzenlemesi öncesi Çinli araç almak fırsat mı? Uzman isim getirilen ek vergi sonrası Çinli araçlarda öngörülen zam oranını açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

• 13 Haziran 2024 - 22:50 • Son Güncelleme:
• 13 Haziran 2024 - 22:50 • Son Güncelleme:
1 Otomobil fiyatları yüzde 40 artacak Araç piyasasında Çin etkisi

Otomobil piyasasında flaş gelişme... Otomobil alacakları üzen açıklama geldi. Çin’den ithal edilen tüm araç gruplarına yüzde 40 ek gümrük vergisi getirileceği açıklandı.

2 Otomobil fiyatları yüzde 40 artacak Araç piyasasında Çin etkisi

Böylece Çin’den ithal edilen her araç için yüzde 10 gümrük vergisi ve yüzde 40 ek vergi olmak üzere toplamda yüzde 50’lik bir vergi uygulanacak.

3 ‘ÇİNLİLER YÜKSELEN TREND HALİNE GELDİ’

‘ÇİNLİLER YÜKSELEN TREND HALİNE GELDİ’

Milliyet'te yer alan habere göre, Türkiye, Çin’den 1 milyar dolar tutarında otomotiv ithalatı gerçekleştiriyor. Özellikle son yıllarda Çinli araçlar Türkiye ve Avrupa pazarına hızlı bir giriş yapmıştı. Ancak Çinli markalar Türkiye yerine Avrupa’ya yatırım yapmayı tercih etti. Peki yeni vergi kararı Çinli araç üreticilerini Türkiye’ye yatırım yapmaya yöneltir mi, yoksa bu markalar Türkiye pazarından çıkar mı? Yeni vergi kararının yürürlüğe girmesinden önce şu an ucuza Çinli araç almak bir fırsat mı? Yeni vergi kararı sonrası araçlara ne kadar zam gelecek? Şu anda piyasada fiyatı en düşük Çinli modeller hangileri?

4 Otomobil fiyatları yüzde 40 artacak Araç piyasasında Çin etkisi

Konuyla ilgili merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Ertemel konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesiyle birlikte artan rekabette, marka ve ürün konumlandırma alanlarında uygun fiyata kaliteli otomobil anlayışını kabul ettiren Çin menşeli markalar yükselen trend haline geldi.

5 ‘EK VERGİ ÖNGÖRÜLEN BİR DURUMDU’

‘EK VERGİ ÖNGÖRÜLEN BİR DURUMDU’

Uygun işçilik maliyetleri ve sahip oldukları büyük bütçeler ile diğer markalar açısından rekabet etmesi oldukça güç hale gelen Çin otomotiv markaları, piyasa dengeleri açısından zaman zaman tehdit olarak yorumlanıyordu.

Bu anlamda, piyasa dengelerini korumak adına özellikle Avrupa ve ABD’de bir takım ek vergilerin getirilebileceği öngörülen bir durumdu. Tüm bunların yanında farklı coğrafyalara üretim merkezi kurma arayışları Çinli markaları yabancı yatırımcı haline getirdi. Bu noktada ticaret ve rekabet dengelerini negatif etkileyebileceği gibi, yatırım ve dış kaynak anlamında da pozitif etki sağlayacak konumdalar.

6 ‘YATIRIM YAPARLARSA VERGİ UYGULANMAYACAK’

‘YATIRIM YAPARLARSA VERGİ UYGULANMAYACAK’

Ülkelerin tüm markalar arasında yaşanan rekabet ortamı ve ülkeler arası ithalat, ihracat dengesini korumak adına ek vergi getirmesi veya yatırım beklentisi olağan karşılanabilir. Ülkemizde üretim merkezleri bulunan bazı Avrupa menşeli markaları örnek olarak gösterilebiliriz. Çin menşeli markalar üretim anlamında benzer yatırımları gerçekleştirdiği takdirde, bu ve benzeri ek vergilerin uygulanmayacağı kanaatindeyiz.

7 VERGİ SONRASI TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPARLAR MI

VERGİ SONRASI TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPARLAR MI?

Son yıllarda Çinli markalar çok geniş Ar-Ge çalışmaları ve büyük bütçelerle sektörde oldukça iddialı olarak vites yükseltti. Diğer yandan otomotiv endüstrisinde çalışacak ve dünyanın dört bir yanında bulunan Çinli mühendislerin tersine beyin göçü, ticaret yolu, Avrupa ve ABD’li markalarla ortaklık ya da satın alınması gibi pek çok atılımla kalite ve teknoloji üretir hale geldi.

Çin’in otomotiv sektöründeki bu ilerlemesi sadece otomotiv içinde değil, dünya ticaret dengelerinde söz sahibi olmak adına atılmış, ülkenin milli ticaret projelerinden bir tanesi olarak yorumlanmalıdır. Bu doğrultuda planlamaları ve yatırımları devam edecektir.

8 ‘YILLIK 15 BİN ARACI ETKİLER’

‘YILLIK 15 BİN ARACI ETKİLER’

Ülkemiz piyasası özelinde değerlendirmek gerekirse, alınan kararın yıllık bazda yaklaşık 15.000 araç satışını etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu satışların tamamının başka markalara kaymayacağı da düşünülürse, gelmek üzere olan markalar ya da henüz gelmemiş modellerde plan değişikliği yaşanabilir ancak Türkiye’de çok talep gören Çinli markaların satış ve satış sonrası operasyonlarına kesinlikle devam edeceği kanaatindeyiz.

9 VERGİ SONRASI ÇİNLİ MARKALARDAN İNDİRİM GELİR Mİ

VERGİ SONRASI ÇİNLİ MARKALARDAN İNDİRİM GELİR Mİ?

Ülkemizde talep gören Çin menşeli markaların ortak tercih edilme sebebi uygun fiyata kaliteli ve donanımlı otomobil kanaatinin kabul görmüş olması. Dolayısıyla markalar bu avantajlarını korumak adına bazı adımlar atacak veya fiyatların en azından bir kısmını sübvanse edeceklerdir. Öte yandan sübvanse edilsin ya da edilmesin, özellikle bazı Çinli markalar tüketici tarafından çok beğenildiğinden, yükselen rakamlarla beraber satış adetlerinde düşüş görülebilir ancak sahip oldukları talep devam edecektir.

10 ARAÇ FİYATLARI NE KADAR ZAMLANIR

ARAÇ FİYATLARI NE KADAR ZAMLANIR?

Otomobillere gelecek zamlar aracın vergisiz fiyatı ile doğru orantılı. Bu noktada Çinli araçlara ortalama 250-300 bin TL fiyat artışı yapılacaktır.

VERGİ FİYATLARA NE ZAMAN YANSIR?

Bir karar değişikliği ya da güncelleme olmaz ise 7 Temmuz kararın yürürlüğe gireceği tarih. Çinli otomobil fiyatlarının yükseleceği ve alımının fırsat sunduğuna dair sorular alıyoruz. Fiyat yükselişlerinin bir fırsat olarak görülmesi sebebiyle geçmiş yıllarda oldukça spekülatif süreçler yaşadık.

11 YEDEK PARÇADA SORUN YAŞANMAZ’

'YEDEK PARÇADA SORUN YAŞANMAZ’

Dolayısıyla fiyat artışları sebebiyle değil, sadece bütçe ve ihtiyaç dahilinde ise otomobil alınmasını tavsiye ediyoruz. Bu noktada sorulan bir diğer önemli soru, bu araçların ikinci el satış ve yedek parça hususlarının geleceğine dair geliyor.

Fiyatlar artsa dahi geçmişte alınan otomobiller daha uygun fiyatlara alındığından, sıfır/ikinci el fiyat makası gözetilen her otomobil rahatlıkla yeni alıcı bulacaktır. Öte yandan Çin dünyanın en büyük üretim merkezlerinden bir tanesi. Menşei fark etmeksizin Avrupalı ya da ABD’li pek çok markanın yedek parça ve donanımları Çin’de üretiliyor. Dolayısı her coğrafyaya tedarik sağlayabilen bir ülkenin kendi markalarına yedek parça veya donanım tedarik edemeyeceğini düşünmek yanlış olacaktır. Satış adetleri sınırlı olan markaların gelecek planlamalarını hep birlikte göreceğiz ancak ülkemizde çok talep gören Çinli markaların ikinci el ve yedek parça hususlarında sorun yaşamayacağı kanaatindeyiz.

İŞTE FİYATI EN DÜŞÜK ÇİNLİ MODELLER

Türkiye’de en çok talep gören Çin menşeli Marka Chery. Chery’nin ardından ise MG geliyor. Fiyatların başlangıç seviyesi ise şimdilik 1.350.000 TL civarında.”