Otomobil fiyatları yüzde 40 artacak! Araç piyasasında 'Çin' etkisi

'YEDEK PARÇADA SORUN YAŞANMAZ’

Dolayısıyla fiyat artışları sebebiyle değil, sadece bütçe ve ihtiyaç dahilinde ise otomobil alınmasını tavsiye ediyoruz. Bu noktada sorulan bir diğer önemli soru, bu araçların ikinci el satış ve yedek parça hususlarının geleceğine dair geliyor.



Fiyatlar artsa dahi geçmişte alınan otomobiller daha uygun fiyatlara alındığından, sıfır/ikinci el fiyat makası gözetilen her otomobil rahatlıkla yeni alıcı bulacaktır. Öte yandan Çin dünyanın en büyük üretim merkezlerinden bir tanesi. Menşei fark etmeksizin Avrupalı ya da ABD’li pek çok markanın yedek parça ve donanımları Çin’de üretiliyor. Dolayısı her coğrafyaya tedarik sağlayabilen bir ülkenin kendi markalarına yedek parça veya donanım tedarik edemeyeceğini düşünmek yanlış olacaktır. Satış adetleri sınırlı olan markaların gelecek planlamalarını hep birlikte göreceğiz ancak ülkemizde çok talep gören Çinli markaların ikinci el ve yedek parça hususlarında sorun yaşamayacağı kanaatindeyiz.



İŞTE FİYATI EN DÜŞÜK ÇİNLİ MODELLER



Türkiye’de en çok talep gören Çin menşeli Marka Chery. Chery’nin ardından ise MG geliyor. Fiyatların başlangıç seviyesi ise şimdilik 1.350.000 TL civarında.”