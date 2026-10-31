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Oğlunun tavsiyesiyle başladı! 4 yıl önce ekmişti, yarım kilosunu 400 TL'den satıyor!

31.10.2026 - 14:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Osmaniye’nin Bahçe ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşayan 56 yaşındaki Necla Akdoğan, oğlunun tavsiyesiyle 4 yıl önce yayla evinin bahçesinde başlattığı alternatif tarım girişiminde meyvesini aldı. Antioksidan deposu olmasıyla bilinen ve tıp dünyasında "süper meyve" olarak anılan aronya, Osmaniye'nin yayla iklimine mükemmel uyum sağladı. 2,5 dönümlük arazide 400 kök fidanla üretime başlayan Akdoğan, bu sezon yaklaşık 400-450 kilo rekolte elde etti.

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1Oğlunun tavsiyesiyle başladı! 4 yıl önce ekmişti, yarım kilosunu 400 TL'den satıyor!

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşayan Necla Akdoğan, 4 yıl önce oğlunun önerisiyle yayla evinin bahçesinde aronya yetiştiriciliğine başladı. Bahçesindeki 2,5 dönümlük araziye 400 kök aronya fidanı diken Akdoğan, özenle bakımını yaptığı bitkilerin meyvelerini hasat etmeye başladı. Antioksidan bakımından zengin olmasıyla bilinen ve son yıllarda Türkiye'de üretimi yaygınlaşan aronya, Osmaniye'nin yayla kesiminde de yetiştiriliyor.

2Oğlunun tavsiyesiyle başladı! 4 yıl önce ekmişti, yarım kilosunu 400 TL'den satıyor!

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Bahçesinde yetiştirdiği aronya meyvelerini dalından tek tek toplayan Akdoğan, hasat ettiği ürünlerin bir bölümünü kuruturken bir bölümünden ise reçel ve meyve suyu yapıyor.

3Oğlunun tavsiyesiyle başladı! 4 yıl önce ekmişti, yarım kilosunu 400 TL'den satıyor!

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Hazırladığı aronya reçelinin yarım kilogramını 400 liradan satışa sunan Akdoğan, elde ettiği ürünleri değerlendirerek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

4Oğlunun tavsiyesiyle başladı! 4 yıl önce ekmişti, yarım kilosunu 400 TL'den satıyor!

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Oğlunun tavsiyesiyle başladığı aronya yetiştiriciliğini sürdüren Akdoğan, alternatif tarım ürünlerinden gelir elde ediyor.

5Oğlunun tavsiyesiyle başladı! 4 yıl önce ekmişti, yarım kilosunu 400 TL'den satıyor!

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Aronya meyvesi fazla bakım istemiyor yormuyor diyen Necla Akdoğan, "Oğlum araştırdı 4 yıl önce ektik. Çok faydalı olduğunu söyledi. Fidanlarını aldı, getirdi. Ben de burada işçiliğini, ekimini yaptım, 2 buçuk dönüm yerimiz var 400 kök ektik. Olgunlaşmaya başlayınca ilgileniyoruz bakımı çok kolay ilk yıl çok fazla ürün alamadım ilerleyen yıllarda verim arttı. Bu yıl daha çok aldım 400-450 kiloya yakın verim aldım. Buranın iklimine uydu biz çok merak ediyorduk ektiğimizde çiçeğini ama iyi oldu." Diye konuştu.

6Oğlunun tavsiyesiyle başladı! 4 yıl önce ekmişti, yarım kilosunu 400 TL'den satıyor!

AKDOĞAN, "BİLEN 5 KİLODAN AŞAĞI ALMIYOR"

Aronya meyvesini bilmeyenler denemek için bile alıyor diyen Necla Akdoğan, "Bilen 5 kilodan aşağı almıyor. Bilmeyen de denemek için 1 kilo alıyor. Çok tanıdık bir meyve olmadığı için merak ediyorlar. Öyle satışlarımız oluyor. Reçelini yapıyorum, meyve suyunu yapıyorum, kurutuyorum. İsteğe göre değişiyor. Yarım kilosunu 400 liraya veriyorum. Genelde şeker hastaları, bağışıklığı güçlendirdiği düşünüldüğü için de kanser hastaları alıyor." Dedi.

7Oğlunun tavsiyesiyle başladı! 4 yıl önce ekmişti, yarım kilosunu 400 TL'den satıyor!

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