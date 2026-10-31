Oğlunun tavsiyesiyle başladı! 4 yıl önce ekmişti, yarım kilosunu 400 TL'den satıyor!

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Aronya meyvesi fazla bakım istemiyor yormuyor diyen Necla Akdoğan, "Oğlum araştırdı 4 yıl önce ektik. Çok faydalı olduğunu söyledi. Fidanlarını aldı, getirdi. Ben de burada işçiliğini, ekimini yaptım, 2 buçuk dönüm yerimiz var 400 kök ektik. Olgunlaşmaya başlayınca ilgileniyoruz bakımı çok kolay ilk yıl çok fazla ürün alamadım ilerleyen yıllarda verim arttı. Bu yıl daha çok aldım 400-450 kiloya yakın verim aldım. Buranın iklimine uydu biz çok merak ediyorduk ektiğimizde çiçeğini ama iyi oldu." Diye konuştu.