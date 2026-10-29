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Kalp şeklindeki Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık keşif: Yıkılan binanın molozları arasından çıktı: 'Binlerce yıl böyle korunmuş'

29.10.2026 - 10:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde havadan bakıldığında kalp şeklindeki formuyla dikkat çeken Tavşanlı Höyük’te yürütülen arkeolojik kazılarda, Tunç Çağı’na ait yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri bulundu. Kerpiç üzerinde günümüze kadar korunan izler, binlerce yıl önceki gündelik yaşamın küçük bir anını günümüze taşırken ilçe halkında büyük heyecan uyandırdı.

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1Kalp şeklindeki Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık keşif: Yıkılan binanın molozları arasından çıktı: 'Binlerce yıl böyle korunmuş'

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2021 yılından bu yana sürdürülen kazı çalışmaları, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden biri olarak bilinen Tavşanlı Höyük'ün tarihini aydınlatmayı amaçlıyor. Çalışmalar kapsamında höyüğün mimari yapısı incelenirken, geçmişte burada yaşayan toplulukların yaşam biçimlerine ilişkin önemli arkeolojik keşiflerde gün yüzüne çıkarılıyor.

2Kalp şeklindeki Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık keşif: Yıkılan binanın molozları arasından çıktı: 'Binlerce yıl böyle korunmuş'

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Kazılarda ortaya çıkarılan köpek pati izlerinin Tunç Çağı'nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozları arasında bulunan kerpiç üzerinde korunduğu bildirildi. Yaklaşık 4 bin yıl öncesine tarihlendirilen izlerin aradan geçen binlerce yıla rağmen günümüze ulaşması dikkat çekti.

3Kalp şeklindeki Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık keşif: Yıkılan binanın molozları arasından çıktı: 'Binlerce yıl böyle korunmuş'

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Kazı yetkilileri, kerpiç üzerinde görülen pati izlerinin geçmişteki gündelik yaşamın küçük bir anını günümüze taşıdığını belirterek, "Üzerindeki pati izleri, 4 bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu" ifadelerini kullandı.

4Kalp şeklindeki Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık keşif: Yıkılan binanın molozları arasından çıktı: 'Binlerce yıl böyle korunmuş'

BİNLERCE YIL ÖNCE YAŞANMIŞ SIRADAN BİR AN GÜNÜMÜZE ULAŞTI

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Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan bu tür izler, yalnızca yapıların mimari özellikleri ve kullanılan malzemeler hakkında değil, geçmişte insanların çevresinde bulunan hayvanlar ve günlük yaşamın doğal akışı hakkında da bilgi sunuyor. Tavşanlı Höyük'te bulunan pati izleri de binlerce yıl önce yaşanmış sıradan bir anın günümüze ulaşmasını sağlayan buluntular arasında yer aldı.

5Kalp şeklindeki Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık keşif: Yıkılan binanın molozları arasından çıktı: 'Binlerce yıl böyle korunmuş'

TAVŞANLI'NIN KÖKLÜ TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Havadan bakıldığında kalp şeklini andıran Tavşanlı Höyük'te kazı çalışmaları devam ederken, ortaya çıkarılan her yeni buluntu bölgenin tarihi önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Batı Anadolu'nun Tunç Çağı'ndaki önemli yerleşimlerinden biri olan höyük, mimari kalıntıları ve arkeolojik buluntularıyla geçmişteki yaşamın izlerini günümüze taşıyor.

6Kalp şeklindeki Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık keşif: Yıkılan binanın molozları arasından çıktı: 'Binlerce yıl böyle korunmuş'

Tavşanlılı vatandaşlar Tuna İşleyen, Hasan Ramazan ve Ahmet Özdemir de kazılarda ortaya çıkarılan yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izlerinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti. Buluntunun ilçenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu göstermesi bakımından önemli olduğunu belirten vatandaşlar, Tavşanlı'nın tarihine ilişkin yeni izlerin gün yüzüne çıkarılmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdiler.

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