Muş yaylalarından sıcak illere zorlu göç başladı! Evleri eşeklerin sırtında, hayatları yollarda geçiyor

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Hayvancılık mesleğini severek yaptığını söyleyen Menav Bozkurt, yaklaşık bir haftadır dönüş yolculuğunda olduklarını ifade ederek, Diyarbakır'ın Fisova bölgesine ulaşmalarının 15 gün daha sürebileceğini söyledi. Bozkurt, "İlkbaharda bu yaylalara çıkıyoruz. Dört beş ay burada kalıp hayvanlarımızı sağıyor, süt ve peynir üretiyoruz. Dört beş ayın ardından tekrar Diyarbakır'ın Fisova'sına dönüyoruz. Havalar soğuduğu için aşağı inmek zorunda kalıyoruz. Orada da kendimize ait yerlerimiz var. Beş altı ay boyunca hayvancılık yapmaya devam ediyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte yolculuğumuz başladı. Yaklaşık bir haftadır yoldayız, yine gideceğiz. Bu yolculukta bazen hava soğuk, bazen yağmurlu, bazen de güneşli oluyor. Artık bu şekilde geçiniyoruz. Bu bizim mesleğimiz. Mesleğini sevmek zorundasın. Sevince de güzel oluyor. Her şey sevmekle güzel" dedi.