TOGG T6X'in çıkış tarihi belli oldu! Togg T6X ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak? İşte ön sipariş ve teslimat takvimi!

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Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Kullanıcıların uzun süredir büyük bir merakla beklediği yeni model T6X için geri sayım resmen başladı. Togg yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre, markanın daha kompakt ve erişilebilir fiyatlı yeni elektrikli aracı için hedef rota 2027 yılının yaz dönemi olarak belirlendi.

ÖN TALEP VE TESLİMAT TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek olan süreçte, otomobil severleri heyecanlandıracak takvim şu şekilde şekilleniyor:

Talep Toplama Süreci: Togg T6X için ön talep ve sipariş süreçlerinin Haziran 2027 içerisinde başlatılması planlanıyor.

İlk Teslimatlar: Haziran ayının son günlerinden itibaren, talepte bulunan ilk kullanıcıların araçlarına kavuşması ve sevkiyatların hız kazanması hedefleniyor.

Üretim Altyapısı:Seri üretim bantlarının hazırlık çalışmalarının takvime uygun olarak sürdüğü, T6X’in katılımıyla yıllık üretim kapasitesinin ciddi bir ivme kazanması öngörülüyor.

T6X MODELİNİN FİYATI VE SEGMENT ÖZELLİKLERİ NE OLACAK?

T10X modeline kıyasla daha dinamik hatlara sahip bir B-SUV olarak konumlandırılan T6X, pazarda rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor.