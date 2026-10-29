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Sancaktepe’de pazarda 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga: 3 gözaltı

29.10.2026 - 14:56Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Kaynak: HABER MERKEZİ

Sancaktepe’de pazarda 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga: 3 gözaltı

Sancaktepe’de pazarcılar arasında çıkan bıçaklı yer kavgasında Ferhat Ö. (31) hayatını kaybederken, biri çocuk 5 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden M.H. (47) serbest bırakılırken, H.H. (38) ve N.Ü. (43) ‘Kasten yaralama’ ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Olay, saat 08.04 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi’nde kurulan halk pazarında meydana geldi. İddiaya göre, esnaf iki grup arasında çıkan yer tartışması kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Ferhat Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 Sancaktepe’de pazarda 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga: 3 gözaltı

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, H.H. isimli pazarcının bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. H.H. ve olay sırasında yanında bulunan N.Ü. ile bağlantılı olduğu belirlenen M.H. gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.H. serbest bırakılırken, H.H. (38) ve N.Ü. (43) ‘Kasten Yaralama’ ve ‘Kasten Öldürme’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

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