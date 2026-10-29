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Tekirdağ’da TCG Işın gemisine ziyaretçi akını! Metrelerce kuyruk oluştu

29.10.2026 - 15:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Tekirdağ’daki Ceyport Limanı’nda ziyarete açılan TCG Işın gemisi yoğun ilgi gördü. Gemiyi yakından görmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren limana akın ederken, girişte metrelerce kuyruk oluştu.

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1Tekirdağ’da TCG Işın gemisine ziyaretçi akını! Metrelerce kuyruk oluştu

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ceyport Limanı’nda ziyarete açılan TCG Işın gemisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren limana gelen vatandaşlar, gemiye girebilmek için uzun süre kuyrukta bekledi.

2Tekirdağ’da TCG Işın gemisine ziyaretçi akını! Metrelerce kuyruk oluştu

Geminin önünde metrelerce uzayan kuyruklar oluşurken, vatandaşlar sırayla gemiye alınarak personel eşliğinde gemiyi gezdi. Gemi personeli, ziyaretçilere TCG Işın’ın özellikleri ve görevleri hakkında bilgi verdi.

3Tekirdağ’da TCG Işın gemisine ziyaretçi akını! Metrelerce kuyruk oluştu

Gemiyi yakından inceleme fırsatı bulan vatandaşlar, ziyaret boyunca bol bol fotoğraf çekti.Gemiyi ziyaret eden Volkan Çatalkaya, geminin büyüklüğü ve güzelliğinden etkilendiğini belirterek, personelin kendilerine gerekli bilgileri aktardığını söyledi.

4Tekirdağ’da TCG Işın gemisine ziyaretçi akını! Metrelerce kuyruk oluştu

Çatalkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andığını ifade etti.

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