Tekirdağ’da TCG Işın gemisine ziyaretçi akını! Metrelerce kuyruk oluştu

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Gemiyi yakından inceleme fırsatı bulan vatandaşlar, ziyaret boyunca bol bol fotoğraf çekti.Gemiyi ziyaret eden Volkan Çatalkaya, geminin büyüklüğü ve güzelliğinden etkilendiğini belirterek, personelin kendilerine gerekli bilgileri aktardığını söyledi.