Bakan Uraloğlu Milli Hızlı Treni test etti: 2027'nin ilk çeyreğinde yolcu taşımaya başlaması hedefleniyor

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“Banliyö setlerinden vagonlara, dizel ve elektrikli lokomotiflere kadar üretimler yapıyorduk. Geçtiğimiz yıllarda saatte 160 kilometre hızla giden Milli Elektrikli Trenimizi üretip raylarda koşturmaya başlamıştık. Hızlı tren dünya ligi, Türkiye'de de bunun tasarımından tutun üretilmesine kadar zorlu bir süreç içinde bulunduk. Saatte 225 kilometre hızla hizmet verecek olan trenimizle saatte 250 kilometre hızı Ankara-Kırıkkale arasında denedik. Yerli, milli hızlı trenimiz Ankara-Kırıkkale yollarında, raylarında."



Uraloğlu, iki tren setinin de üretim bandına girdiğini bildirerek, "Sene sonu itibarıyla Sakarya'daki hızlı tren fabrikamızı da açarak orada daha bütüncül bir seri üretime de geçmiş olacağız. Bu aracımızda 200'ün üzerinde test yaptık. Burada ASELSAN ve TÜBİTAK ile işbirliği içindeyiz." diye konuştu.