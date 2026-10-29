29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! EN GÜZEL VE ANLAMLI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! Resimli, kısa ve anlamlı Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ile sözleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu anlamlı günde sevdiklerine, yakınlarına ve sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmak isteyenler, en güzel, kısa, uzun ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile sözlerini araştırıyor. İşte WhatsApp, Instagram, Facebook ve SMS için en özel 29 Ekim mesajları alternatifi...
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün 103. yaşını kutluyor. 29 Ekim 1923 tarihinde TBMM’de kabul edilen Cumhuriyet yönetimi, milletin bağımsızlık ve egemenlik sembolü olarak tarihteki yerini aldı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu stadyumlardan meydanlara, okullardan dijital platformlara kadar her alanda hissediliyor. Günün anlam ve önemine uygun olarak sevdiklerine tebrik mesajı iletmek isteyenler için özenle hazırlanan en anlamlı ve etkileyici 29 Ekim mesajlarını bir araya getirdik.
"Cumhuriyetimizin 103. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"
"Geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bağımsızlığımızın ve birliğimizin nişanesi olan bu büyük gün hepimize kutlu olsun."
"Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!"
KISA VE RESMİ 29 EKİM KUTLAMA SÖZLERİ (SMS VE WHATSAPP İÇİN)
"Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım."
"Atamızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’i sonsuza dek yaşatacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
"Birliğimizin, beraberliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."
ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ UNUTULMAZ SÖZLERİ
Cumhuriyet Bayramı paylaşımlarında Atatürk’ün tarihi sözleri de büyük ilgi görüyor. İşte en çok paylaşılan Cumhuriyet sözleri:
"Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
"Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşları eşit kılan bir anlayıştır."
"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz."
Daha sade, vurucu ve kısa mesajlarla duygularını ifade etmek isteyenler için alternatifler:
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı kutlu olsun. Atam izindeyiz!"
"Şanla, şerefle ve gururla nice yıllara! Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
"Kalbimizdeki Cumhuriyet ateşiyle, nice 103 yıllara Türkiye'm!"
"Bir milletin yeniden doğuşu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."