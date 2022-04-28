Sebze ve meyve fiyatları yüzde 40'a kadar düştü! Daha da ucuzlayacak

İstanbul'daki semt pazarlarında bayram öncesi fiyatların düşmesi vatandaşları ve pazarcıları da mutlu etti. Havaların ısınmasıyla sera masraflarının azalması pazarcının tezgahına yansıdı. Kentteki semt pazarlarında fiyatlar geçen haftalara göre belirgin şekilde düştü. Pazar esnafı, sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşü olumlu bulurken, vatandaşlar bayram öncesi bu düşüşün kendilerini mutlu ettiklerini söylediler.

BAYRAM ÖNCESİ TEZGAHLARDA FİYATLAR DÜŞMEYE BAŞLADI

Bayrama sayılı günler kala semt pazarında ürünlerin fiyatlarının geçen haftaya göre yüzde 25 ile 40 arasında düştüğünü belirten 60 yıllık pazarcı esnafı Bilal Dikmen, ,"Ben yıllardır pazarcılık yapıyorum bu yılki kadar kadar fiyat artışı görmedim. Ama üretimdeki masrafların azalması ve havaların ısınarak bostanların devreye girmesi ile piyasaya bol miktarda ürün gelince fiyatlar ciddi anlamda düştü. Geçen haftaya göre Pazar tezgahlarındaki düşüş bayram öncesi yüzde 25 ile 40 arasında gerçekleşti.

Mesela Pazarda birkaç haftadır 40-50 liradan satılan biber 20 liraya, 40 liradan satılan fasulye 25 liraya, 20 liradan satılan kabak 8 liraya, patlıcanın kilosu 30 liradan 15 liraya, domatesin kilosu 25 liradan 15 liraya, salatalık 25 liradan 10 liraya, soğanın 7-8 liradan 5 liraya, Patates türüne göre 20 liraya da var 7.75 liraya da var. marulun tanesi 15 liradan 7 liraya, yeşilliğin destesi 7-8 liradan 3 lira olarak satışa sunuldu" dedi.

BOSTANLAR ÇIKINCA ÜRÜNLER DAHA DA DÜŞER

Geçen haftaya göre sebze ürünlerinin fiyatlarında düşüş yaşandığını dilen getiren Dikmen, " Ramazan'ın son günlerindeyiz. Sıcaklığın etkisiyle pazardaki ürünlerin çoğu düştü. Bayram öncesi bir hareketlilik yok şimdilik ama hafta sonu bir canlılık olur. Nane ve maydanozun destesi 3 lira, marul ve turp 7 lira, limonu ise 8 liradan satışa sunuyoruz. Sıcaklıklar arttı. Sebzede düşüş oldu. Bostanlarda üretim başladığında fiyatlar daha da düşebilir. Geçen hafta Patates 8 lirayken şimdi 7 lira. Fiyatlar daha da düşer ama geçen yılki gibi olmaz. Bu sene enflasyon farkı var. Mesela domates şu anda 15 lira, en az 7-8 liraya kadar düşer. Geçen yılki gibi 2-3 liraya düşmez." dedi. Sabah/Mustafa Kaya