Otomobil ile motosiklet çarpıştı kazada 2 kişi yaralandı
29.10.2026 - 01:12Güncellenme Tarihi:
Muş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.