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Otomobil ile motosiklet çarpıştı kazada 2 kişi yaralandı

29.10.2026 - 01:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUŞ (İHA)

Otomobil ile motosiklet çarpıştı kazada 2 kişi yaralandı

Muş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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