Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBakan Çiftçi uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor
HaberlerGündem Haberleri Bakan Çiftçi uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Bakan Çiftçi uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

29.10.2026 - 01:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bakan Çiftçi uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Ekim Perşembe günü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarılarda bulundu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü ülkemizin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerimizde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz hâlinde olunması büyük önem taşıyor. AFAD’ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD’ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum. Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi uyardı Kuvvetli sağanak geliyor

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Bakan Çiftçi uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor
#Gündem

Bakan Çiftçi uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Otomobil ile motosiklet çarpıştı kazada 2 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobil ile motosiklet çarpıştı kazada 2 kişi yaralandı

Mantar toplamaya giden yaşlı çift için seferber oldular: Jandarma sırtında taşıdı
#Gündem

Mantar toplamaya giden yaşlı çift için seferber oldular: Jandarma sırtında taşıdı