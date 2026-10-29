Bakan Çiftçi uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü ülkemizin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerimizde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz hâlinde olunması büyük önem taşıyor. AFAD’ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD’ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum. Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.