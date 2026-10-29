Mardin'de sağanak etkili oldu ev ve iş yerlerini su bastı
Mardin'in Artuklu ilçesinde aralıklarla sağanak etkili oldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
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Artuklu ilçesinde öğleden sonra aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı yayaların yağıştan korunmak için güvenli alanlara geçtiği görüldü.
Savur Kapı Mahallesi Şahinler Sokak'ta bir evin yanı sıra kot seviyesinin altında bulunan bazı iş yeri ve depoları su bastı. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri çalışma başlattı.
KIZILTEPE İLÇESİNDE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zemin katta bulunan bazı ev ve işyerlerini ise su bastı. Yağış sonrası Kızıltepe ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi, Urfa Caddesi, Ersoylu Caddesi ve Halı Sokağı'nda su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Bölgede belediye ekiplerince çalışmalar başlatıldı.