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Düzce'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü camdan içeri girdi

28.10.2026 - 20:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DÜZCE (İHA)

Düzce'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü camdan içeri girdi

Düzce'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, ön camdan otomobilin içerisine girerek yaralandı.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mert S. idaresindeki 81 AEV 405 plakalı motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen Ömer Ö. idaresindeki 81DB 326 otomobile çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ön camdan otomobilin içine girerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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