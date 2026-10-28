Van-Başkale karayolundaki feci trafik kazasında 3'ü ağır 12 kişi yaralandı

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Kaza, Güzeldere Tüneli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.