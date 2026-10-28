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Otomobil sel sularına kapıldı sürücü ve yolcu kurtarıldı

28.10.2026 - 23:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ‘Burhan CEYHAN / KOÇARLI(Aydın), (DHA)

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Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, etkili olan sağanakta taşan Sarıçay Deresi’nden geçmeye çalışan otomobil, sel sularına kapıldı. Araçta bulunan sürücü ve yolcu jandarma ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarılırken, otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Çavdar ve Mersinbelen mahalleleri arasında kalan Sarıçay Deresi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan kuvvetli yağışın ardından deredeki su seviyesi aniden yükseldi.

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Köprü bulunmayan noktadan aracıyla karşıya geçmeye çalışan Barış G.’nin kullandığı 09 TM 225 plakalı otomobil, debisi artan sel sularına kapılarak mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredeki vatandaşların traktör kullanarak ortak çalışmasıyla sürücü Barış G. ve araçta yolcu olarak bulunan Sinan Y., güvenli alana alınırken, otomobil de sudan çekildi. Sürücünün ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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MUHTAR: KÖPRÜ YAPILMASI İÇİN DİLEKÇE VERDİK’

Mersinbelen Mahalle Muhtarı Mustafa Tosun, derenin yıllardır benzer tehlikeler oluşturduğunu belirterek şöyle dedi:

"Yıllardan beri bu bölgedeki vatandaşların korkulu rüyası haline geldi Sarıçay Deresi. Her yağmurda burada sıkıntı yaşanıyor. Bugün de bir otomobil sulara gömüldü. Jandarmanın desteğiyle sürücüyü kurtardık. Daha önce de sele kapılan birçok araç oldu. Biz gerekli yerlere başvurularımızı yaptık, köprü yapılması için dilekçe de verdik ama bir türlü yapılmadı. İlla birilerinin ölmesi mi lazım?"

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Mahalle sakinleri, benzer tehlikelerin yaşanmaması ve olası bir facianın önüne geçilmesi için Sarıçay Deresi üzerine bir an önce köprü yapılmasını istiyor.

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