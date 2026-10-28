Yağışlar barajlara yaradı! Doluluk yüzde 92'ye ulaştı, kontrollü su tahliyesi başladı

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Şile'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar Darlık Barajı'ndaki su seviyesini yükseltti. Son 15 gün içerisinde ilçede 3 ayrı sel olayı yaşanırken, barajın doluluk oranı yüzde 92'ye ulaştı. Muhtemel yeni yağışlar nedeniyle yaşanabilecek taşkın riskine karşı İSKİ ile yapılan görüşmelerin ardından kontrollü su tahliyesi kararı alındı. Şile'nin Erenler Mahallesi'nde bulunan tahliye tünelinden su bırakılmaya başlandı.



"Son 15 günde 3 ayrı sel olayı yaşandı"

Şile Kaymakamı Mustafa Çit, ilçede son 15 gün içerisinde 3 ayrı sel olayı yaşandığını belirterek olaylarda herhangi bir can kaybının meydana gelmediğini, ancak bazı vatandaşların evlerinde su baskınları nedeniyle hasar oluştuğunu söyledi. Barajdaki doluluk oranının yüzde 92'ye yükselmesi üzerine yeni yağışlara karşı tedbir alındığını ifade eden Çit, İSKİ yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda kontrollü tahliyeye başlandığını belirtti.



Günlük 450 bin metreküp su tahliye ediliyor

Barajdan günlük 450 bin metreküp su tahliye edildiğini aktaran Kaymakam Çit, doluluk oranının yüzde 80-85 seviyelerinde tutulmasının hedeflendiğini kaydetti. Böylece yeni yağışlarla birlikte baraja ulaşabilecek su için ilave kapasite oluşturulması amaçlanıyor.

Tahliyenin yağışın az olduğu ve dere yataklarının mevcut su akışını taşıyabildiği dönemlerde kademeli olarak gerçekleştirildiğini belirten Çit, yoğun yağışlarda ise su bırakma işleminin mevcut şartlara göre yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Öte yandan, Erenler Mahallesi'ndeki tahliye tünelinden kontrollü olarak bırakılan su ve Darlık Barajı'nın son durumu dron ile görüntülendi.