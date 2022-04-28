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    EkonomiBaklava fiyatları ile ilgili flaş açıklama! ‘Bu tatlılara dikkat’ deyip uyardı: Yüzde 40...
    HaberlerEkonomi Haberleri Baklava fiyatları ile ilgili flaş açıklama! ‘Bu tatlılara dikkat’ deyip uyardı: Yüzde 40...
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    Baklava fiyatları ile ilgili flaş açıklama! ‘Bu tatlılara dikkat’ deyip uyardı: Yüzde 40...

    Ramazan ayı içerisinde yoğun bir mesai harcayan tatlıcılarda bayrama günler kala tatlı bir telaş başladı. Siparişlere yetişmeye çalışan tatlıcılarda baklavanın kilogram fiyatı en düşük 50 TL’den başlıyor. Ramazan bayramında en çok tercih edilen ev baklavası ve Tavas baklavası olmaya devam ediyor. İş insanı Bülent Mercan, “Tatlı talebimiz geçen yıla göre yüzde 30 ile 40 arasında arttığını görüyorum” dedi.

    28.04.2022 - 11:18 | | İHA
    Baklava fiyatları ile ilgili flaş açıklama! ‘Bu tatlılara dikkat’ deyip uyardı: Yüzde 40...

    Tatlıcılar tezgahlarını süslemeye başladı. Çeşitli tatlıların bulunduğu tezgahlar gözleri doldururken Ramazan bayramı için tatlı telaşı başladı. Pastaneler ise iş yerlerinin camına "Bayramlık Tatlı Siparişi Alınır" yazısını asarak müşterilerini çekiyor. Tatlı hazırlıklarının devam ettiği imalathanelerde ustalar yoğun bir mesai içerisine girdi.

    Vatandaşlara en güzel tatlıları sunabilmek için bayramın birinci gününe kadar çalışan ustalar siparişlere yetişmeye çalışıyor. Geçen yıllara göre Ramazan ayında satışların oldukça iyi gittiğini bayram telaşının başladığını söyleyen Pastane İşletme Müdürü Bülent Mercan, “Ramazan ayının son günlerine geldik. Tatlı bir telaş başladı ve oda tatlı telaşı şu anda yoğun bir şekilde siparişleri almaya devam ediyoruz.

    Baklava fiyatları ile ilgili flaş açıklama ‘Bu tatlılara dikkat’ deyip uyardı: Yüzde 40...

    Genelde kampanyada yapmış olduğumuz da normal baklava, ev baklavası tarzında ürünler daha çok tercih ediliyor. Arife günü yoğunlaşacağız gelen siparişleri müşterilerimize teslim edeceğiz şu an için gayet memnunuz. Talebimiz şu an için geçen yıla göre yüzde 30 ile 40 arasında arttığını görüyorum. Malum geçen yıl bütün dünyanın başındaki pandemi olayından dolayı etkilenmiştik. Ama bu sene maşallah çok çok daha iyi gidiyoruz, daha iyi olacağına eminim” diye konuştu.

    “ŞEKER KULLANILDIĞI ANLAMINA GELİR”

    Hazır şuruplu tatlılara dikkat edilmesi gerektiğini ve baklavanın malzemesine göre fiyatların değiştiğini anlatan İşletmeci Bülent Mercan, “Biz genelde bayramlarda kampanya yapıyoruz. Normal baklavamız 50 TL’den başlıyor, tepsisi bunun 150 TL ile 180 TL arasında değişirken boyutlara göre var.

    Baklava fiyatları ile ilgili flaş açıklama ‘Bu tatlılara dikkat’ deyip uyardı: Yüzde 40...

    Biraz daha bol ceviz kullandığımız Denizli’ye özgü olan ev baklavasında ve Tavas baklavasının fiyatları da 70 – 80 TL civarlarında geçiyor. En çok tercih edilen baklavamız klasik normal baklava, ondan sonra cevizli özel dediğimiz küçük tatlımız var oda bir hayli talep görüyor. Gerçek ceviz kullanıyoruz, esmer ceviz dediğimiz türler var, biraz daha uygun fiyatları ama lezzet olarak hoş değildir. Şimdi son zamanlarda müşterilerimiz eskisi gibi değil bilinçlendi. Kullanılan şurup üzerine sorular alıyoruz. Hazır şuruplar var çünkü bunlarda vücut için hoş olmayan katkı maddeleri bulunuyor.

    Baklava fiyatları ile ilgili flaş açıklama ‘Bu tatlılara dikkat’ deyip uyardı: Yüzde 40...

    Kesinlikle biz o tarz bir şeylere girmiyoruz. Müşterilerimiz eğer bunu öğrenmek istiyorsa baklava yedikleri zaman eğer boğazlarında bir yanma hissi oluşuyorsa bu kullanılan malzemede katkılı şeker kullanıldığı anlamına gelir. En güzel tüyoyu öyle verelim” şeklinde konuştu.

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