Sözleri sosyal medyada gündem olan şeker pancarı üreticisi: Dönümünde 25 bin lira bize kar kalıyor 'Kazanmıyorum' diyen çiftçiler yalan söylüyor

5

Çiftçilerin eski dönemlere göre ekonomik olarak çok daha iyi durumda olduğunu vurgulayan Ertuğrul, "20-25 yıl önce bir eşek alamıyordu, bir öküz alamıyordu, at alamıyordu ama şimdi şimdi ikişer tane, üçer tane traktörleri var, birer tane de cipleri var, en lüks araba. Bu adamın ağlamaya hakkı var mı, yok. Ne yapalım şimdi? Ben pancardan zarar ediyorum diye reisi mi satayım, reisi mi değişeyim? Var mı başka reis? Bana bir tane gösterin siyasi lider olarak. Başka yok.