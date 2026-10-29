Antalya, Isparta ve Burdur'un 9 aylık yaş meyve ihracatı yüzde 53,5 arttı

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Kayısıda geçen yıl 7 milyon 700 bin dolar civarında olan ihracatın bu yıl 17 milyon 327 bin dolara, şeftalide de 8 milyon 743 bin dolar olan rakamın 18 milyon 857 bin dolara çıktığını belirten Can, "Şeftali, kiraz ve siyah incir bu senenin flaş ürünleri oldu. Narda da ihracat başladı, rekoltemiz iyi." dedi.