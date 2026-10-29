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GündemNevşehir'in eşsiz lezzeti coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretim alanını katladı
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Nevşehir'in eşsiz lezzeti coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretim alanını katladı

29.10.2026 - 19:34Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Nevşehir Kabak Çekirdeği adıyla tescillenen ürüne iç ve dış piyasadan gelen talepler çiftçilerin ekim alanını artırmasını sağladı

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1Nevşehir'in eşsiz lezzeti coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretim alanını katladı

Nevşehir'in aroması ve ince kabuğuyla bilinen çerezlik kabak çekirdeğinin üretim alanı, coğrafi işaret tescilinin ardından katlanarak büyümeye devam ediyor.

2Nevşehir'in eşsiz lezzeti coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretim alanını katladı

Nevşehir Ticaret Borsasının (NTB) girişimleriyle 2019 yılında "Nevşehir Kabak Çekirdeği" adıyla tescillenen ürüne iç ve dış piyasadan gelen talepler çiftçilerin ekim alanını artırmasını sağladı.

3Nevşehir'in eşsiz lezzeti coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretim alanını katladı

Tescil sürecinden önce yaklaşık 160 bin dekar olan ekim alanı, her geçen yıl artarak 405 bin dekara kadar yükseldi.

4Nevşehir'in eşsiz lezzeti coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretim alanını katladı

Tarlalardan hasat edilen çerezlik kabak çekirdeği yöredeki eleme tesislerinde ebatlarına göre ayrılıp yurt içine ve dışına gönderiliyor.

5Nevşehir'in eşsiz lezzeti coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretim alanını katladı

Kolay alıcı bulması da tercih nedeni oldu

NTB Genel Sekreteri Uslu Tombalak, AA muhabirine, coğrafi işaret tescilinin lezzeti ile bilinen ürünün daha geniş kitlelerce tanınmasına ve üretimin artırılmasına katkı sağladığını belirtti.

6Nevşehir'in eşsiz lezzeti coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretim alanını katladı

Çerezlik kabak çekirdeğinin piyasada kolay alıcı bulması sayesinde fasulye ekimi yapan arazi sahiplerinin bu ürüne yöneldiğini anlatan Tombalak, coğrafi işaret tescil belgesinin ardından geçen sürede üretim alanlarının katlanarak büyüdüğünü söyledi.

7Nevşehir'in eşsiz lezzeti coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretim alanını katladı

Tombalak, 405 bin dekardan geçen yıl 47 bin 500 ton rekolte elde edildiğini dile getirerek, "Türkiye'deki kabak çekirdeği üretiminin yüzde 50,3'ünü Nevşehir olarak ürettiğimizi verilerden görebiliyoruz. Bölgemiz çiftçisinin kabak çekirdeği üretimine alakasının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Geçen yıl bu alanda Türkiye genelindeki rekolte rekorları kırdığını da halkımıza müjdelemek isterim. Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yağış aldığımız için rekolte artışının devam etmesini bekliyoruz. Hasada başlanıldı, alandan gelen haberlerin çok umut verici olduğunu duyuyoruz." diye konuştu.

8Nevşehir'in eşsiz lezzeti coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretim alanını katladı

Ekonomi ve istihdama katkı sunuyor

Kaymaklı beldesinde kabak çekirdeği eleme tesisi işleten Serdar Pala ise çiftçinin yetiştirdiği ürünün iç ve dış piyasada alıcı bulduğunu ifade etti.

9Nevşehir'in eşsiz lezzeti coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretim alanını katladı

Nevşehir kabak çekirdeğinin aroma ve lezzetinden dolayı ilgi gördüğünü belirten Pala, "Türkiye'de kabak çekirdeği üretiminde birinci sıraya yerleşmiş durumdayız. Avrupa ve Balkan ülkelerine aracı firmalarla gönderiyoruz. Bölgemizde istihdam, ekonomiye katkı sağlıyor." dedi.

10Nevşehir'in eşsiz lezzeti coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretim alanını katladı

Çiftçilerden Emre Demirdöğen de daha önce farklı ürünleri yetiştirdiği tarlasında arz talep dengesini gözeterek kabak üretimine yöneldiğini söyledi.

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