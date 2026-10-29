Nevşehir'in eşsiz lezzeti coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretim alanını katladı

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Tombalak, 405 bin dekardan geçen yıl 47 bin 500 ton rekolte elde edildiğini dile getirerek, "Türkiye'deki kabak çekirdeği üretiminin yüzde 50,3'ünü Nevşehir olarak ürettiğimizi verilerden görebiliyoruz. Bölgemiz çiftçisinin kabak çekirdeği üretimine alakasının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Geçen yıl bu alanda Türkiye genelindeki rekolte rekorları kırdığını da halkımıza müjdelemek isterim. Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yağış aldığımız için rekolte artışının devam etmesini bekliyoruz. Hasada başlanıldı, alandan gelen haberlerin çok umut verici olduğunu duyuyoruz." diye konuştu.