Kredi kararı! Üst limitler yükseltildi, yüzde 0.5 komisyon, son gün 31 Mayıs...

Türkiye, 2021 yılını 225.4 milyar dolar ihracatla kapattı. Son 19 ayın 17’sinde ihracat rekoru kırıldı. Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 11 ile son 10 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. 2021’de büyümeye ihracatın katkısı ise 4.9 puan oldu. 2021’de verisi açıklanan G20 (en gelişmiş 20 ekonomi), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi sağlayan ülke olan Türkiye’nin, yine ihracat ve sanayi üretiminin etkisiyle bu yıl da yüzde 5 oranında büyümesi bekleniyor.



300 MİLYAR DOLARLIK HEDEF



2021’de ekonomiye bu kadar güçlü katkı sunan ihracatta, bu yılki hedef ise 250 milyar dolara ulaşmak. Hatta 300 milyar dolar olabilmesi için yoğun bir gayret var. İşte bu hedeflerin yakalanabilmesi için ihracatçıya sağlanan kolaylıklara bir yenisi daha eklendi. İhracatçılara özel destekler ve kefalet vermek üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türkiye İhracat ve Kredi Bankası AŞ (Eximbank) tarafından 2021 yılı Ekim ayında kurulan İhracatı Geliştirme AŞ (İGE), 1 Mart 2022’de faaliyetine başladı. İGE, ilk hizmeti olarak da ‘Özkaynak Destek Paketi’ni devreye aldı.



TEMINAT SORUNUNA ÇÖZÜM



Böylece teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimleri, İGE özkaynaklarından verilecek kefalet yoluyla sağlanacak. Bu vesileyle ihracatçılar artık kredi almak için gayrimenkulünü, fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak, teminat sorunları çözülmüş olacak. Sadece ihracatçı KOBİ’lerin yararlanacağı bu hizmette, İGE kefaletiyle Eximbank tarafından kredi kullandırılması sağlanacak.



31 MAYIS’A KADAR BAŞVURUN



Paketle, toplam 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturulması hedefleniyor. İhracatçılar 31 Mayıs’a kadar bu imkan için başvuru yapabilecek. Pakette kredi üst limiti ilk önce 10 milyon lira olarak belirlenirken daha sonra bu 15 milyon liraya yükseltildi. Ürünün vadesi de azami 12 ay olacak. Kredi, nakit Türk Lirası ya da yabancı para türünde verilebilecek. Bu paketten yararlanmak için 1.000 liralık başvuru ücreti belirlenirken, 6 aya kadar yüzde 0.5, daha fazla süre için yüzde 1 kefalet komisyonu uygulanacak. Pakete başvurular da Eximbank aracılığıyla yapılacak. Gerekli belgeler konusunda yönlendirmeyi Eximbank yapıyor.



FİRMALARIN İLGİSİ YOĞUN



İM’den aldığımız bilgilere göre, başvurusu devam eden kaynaktan yararlanmak için bugüne kadar 4 bine yakın firma başvurdu. İlk etapta 300 firmanın müracaatı kabul edilirken, 1 hafta içinde 600 firmanın daha bu destekten yararlanacağı belirtildi. Böylece 1 ay içinde yaklaşık 1000 firma teminatsız kaynak almaya hak kazandı. 1000 firmaya yaklaşık 1 milyar liralık kaynak sağlanacak. Birkaç yılda firmalara verilecek destek 3-4 milyar lirayı bulabilecek.



BİRLİKLER DE ORTAK OLACAK



GE AŞ; 10 milyon lira sermaye ile TİM’in yüzde 95 (9 milyon 500 bin lira) ve Eximbank’ın yüzde 5 (500 bin lira) ortaklığı ile kuruldu. İlerleyen dönemde 61 ihracatçı birliğinin de gerekli sermaye katkısı ile şirkete ortak olması sağlanacak. İhracatçı birlikleri üzerinden gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden belli oranlarda yapılan kesintiler de İGE’nin sermayesine aktarılacak. Böylece İGE’ye ilave bir sermaye katkısı sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması, böylece kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması, ihracatçılara sürekli ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi amaçlanıyor.