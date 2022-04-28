Kredi kartı ve nakit avans kullanacaklar dikkat! Ay sonunda...

Bayram yaklaştı. Herkesi alışveriş telaşı sardı. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayanlar ise kredi kartı ve nakit avans kullanarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ancak burada ilerleyen zamanlarda birikmiş borçla karşılaşmamak için doğru çekilde harcama yapmak gerekiyor. Posta gazetesinden Özlem Denizmen bugünkü köşesinde bayram öncesi harcamaların nasıl planlanması gerektiğini yazdı. İşte Kredi kartı ya da nakit avans kullanmadan bilmeniz gerekenler...

LİMİT KOY

Harcamalarına limit koy. Örneğin, ‘bu bayram 1.000 lira harcayacağım’ de. Bu tutarı kendi bütçene, bayram planına uygun hale getir.

PLANLA, YAZ

Yapmayı planladığın tüm harcamalarını önceden yaz ve ailece bu karara sadık kalın.

KARTLARA DİKKAT!

‘Nasıl olsa ödenir’ diyerek kredi kartlarına yüklenme, yine ödeyecek olan sensin. Kredi kartını kullanırken şunu hatırla: Bu para senin değil. O sebeple ay sonu ödeyebileceğin kadar harca. Bayram sonrası kredi kartı borcu ile uğraşma.

NAKİT AVANS ÇEKMEK GEREKİRSE

Diyelim ki bayram günü acil nakit ihtiyacın oldu. Gereken miktarda nakdin de yok. Mecburen karttan nakit avans çekeceksin. Bu parayı kısa sürede geri ödemeyeceksen çekme. Nakit avans işlemlerinde çekim tarihinden ödeme yapılana kadar günlük nakit faizi işler. İyi düşün. Kontrol sende olsun.

ÇOCUKLARI SEVİNDİR

Bayram coşkusunu çocuklarımızın da yaşaması için geleneklerimize sahip çıkalım. Onlara harçlık, şeker verip büyüklerimizin bize anlattığı gibi masallar, güzel hikayeler anlatalım. Çocuğuna ek kart veya banka kartı veriyorsan aman bayram harçlığını almak için el öpmeyi unutmasın.

KULLANMA MALİYETİ

Bayram boyunca bir şey almak üzereyken durup düşün. O çok beğendiğin ürünü ‘kaç kere’ kullanacaksın? Örneğin 365 liralık bir ayakkabıyı bir sene boyunca her gün giyersen günlük maliyeti 1 liraya gelir. Sanki o ayakkabıyı 1 liraya kiralamışsın gibi düşün. 365 liralık bir ayakkabıyı senede bir kez giyersen, giyme maliyetin 365 lira olur. Sahip olduğun ve satın almak istediğin her şeye bu gözle bak.

TATİL ŞART DEĞİL

Bayram demek illa tatile gitmek anlamına gelmiyor. Önemli olan bayram hissini sevdiklerinle birlikte paylaşmak. Bayramda memlekete veya tatile gidiyorsan ‘bazı eşyaları yanımda taşımak istemiyorum, oradan alırım’ diyerek kendine gereksiz harcama kalemleri oluşturma. Orada giyeceğin kıyafetleri önceden kombinle, taşıyabileceğin doğru seçimleri yap. Daha önce gitmediğin bir yere tatile gidiyorsan, yapacağın harcama kalemlerinin fiyatlarını araştır öyle git. Hazırlıklı ol.

BAYRAM ALIŞVERİŞİ

Yiyecekler, bayram günü özenle giyilecek kıyafetler için alışverişi son güne bırakma. Bütçene uygun olmayan harcamalar yapmak zorunda kalma.

PARANIN BEREKETİ ARTSIN

Alınteri: Emek verilerek kazanılmış para bereketlidir.

Adil kazan: Kimsenin hakkını yemeden kazanılan para bereketin temelidir.

Paylaşan el: Bir elimiz almak, diğeri vermek içindir. Bir el verdikçe diğeri dolar.

Cömert ol: Sevgini, zamanını ver ki bereket artsın.

İsraftan uzak dur: Sınırlı kaynakları doğru kullan.

Borç ödememek: Bereketi tıkar. Borcun olan kişi veya kurumla git konuş, plan yap ve buna uy.

Harcamak: Bütçene göre harca.