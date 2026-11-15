40 kaz, 100 tavuk, 350 tepsi hamur! Bu köyde herkes aynı sofrada buluşuyor

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Burunören Köyü Muhtarı Bekir Yeşil "Şenlik programımızda arabaşı içimi, ağalık seçimi, yöresel oyunlar var. Köyümüz çevre köylere örnek bir köy oldu. Şenlik için herkesin gönlünden ne koparsa ikişer üçer bin lira topluyoruz, 6 yıldır bu şekilde devam ettiriyoruz. Sadece şenlik için de değil. İlkokulumuzu, sağlık binamızı, camimizi, çeşmelerimizi devletten beş kuruş maddi destek almadan imece usulü başardık. Bugün ortalama 2 bin kişi bekliyoruz. Ama yağmur dolayısıyla bin veya bin beş yüz olabilir" dedi.