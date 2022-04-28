Hesaplara 650 TL yatırıldı! Son dakika destek açıklaması, iki ayda bir ödeniyor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlara 119,5 milyon TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

Nisan ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarına yönelik bilgi veren Bakan Derya Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin yapıldığını bildirdi. Bakan Yanık, “Böylece 4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 119,5 milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı.

Eşi vefat eden ihtiyaç sahibi kadınlara yaklaşık 76,3 milyon TL destek



Bu doğrultuda düzenli olarak yapılan ödemelerin detaylarını paylaşan Bakan Yanık, “Eşi vefat eden ve ihtiyaç sahibi kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplamda 76,3 milyon TL destek sağladık” diye konuştu.

Eşi vefat eden ihtiyaç sahibi kadınların hesaplarına aylık 325 TL olmak üzere iki ayda bir 650 TL tutarında yardım aktarılıyor.

İhtiyaç sahibi asker ailelerine destek



Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 21,7milyon TL yatırdıklarını söyledi.

Muhtaç asker ailelerine aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL’lik düzenli ödeme yapılıyor. Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programında aylık 150 TL olmak üzere her iki ayda bir 300 TL tutarında düzenli nakdi ödeme yapılıyor.

Öksüz ve yetimler için yaklaşık 21,5 milyon TL ödeme



Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda 21,5 milyon TL hesaplara yatırdıklarını kaydetti.

Öksüz ve Yetim Yardım Programında şartları sağlayan hak sahibi kişilere çocuk başına aylık 150 TL olmak üzere her iki ayda bir 300 TL olarak banka/PTT hesabına nakdi ödeme yapılıyor.