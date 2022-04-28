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    Ekonomik güven endeksi açıklandı

    TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında 95,7 olan ekonomik güven endeksi nisan ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 94,7’e düştü.

    28.04.2022 - 11:19 | | Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)-
    Ekonomik güven endeksi açıklandı

    TÜİK, 'Ekonomik Güven Endeksi Nisan 2022' verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mart ayında 95,7 iken, nisan ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 94,7 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 7,3 oranında azalarak 67,3 değerine, reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,5 oranında azalarak 107,7 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3 oranında artarak 114,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3 oranında artarak 83,5 değerini aldı. 

    Ekonomik güven endeksi açıklandı

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