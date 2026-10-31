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GündemTokat’ta bir ilk! Üniversite öğrencileri öyle bir şey üretti ki duyan şaşırıyor
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Tokat’ta bir ilk! Üniversite öğrencileri öyle bir şey üretti ki duyan şaşırıyor

31.10.2026 - 09:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri, kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan çemen ve madımağı farklı bir ürüne dönüştürdü. Üniversite laboratuvarlarında yürütülen çalışmayla çemen ve madımağından elde edilen esanslar kullanılarak dikkat çeken kokular geliştirildi. Öğrencilerin geleneksel lezzetleri bilimle buluşturan projesi büyük ilgi gördü.

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1Tokat’ta bir ilk! Üniversite öğrencileri öyle bir şey üretti ki duyan şaşırıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Kimya Bölümü öğrencileri, Tokat mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan çemen ve madımağı kolonyaya dönüştürdü. Üniversitenin laboratuvarlarında yürütülen çalışmalarda öğrenciler, teorik bilgilerini üretime aktarırken yöresel ürünlere katma değer kazandırıyor. Öğretim üyelerinin rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmada, çemenin kendine özgü yoğun kokusu seyreltilerek daha yumuşak bir koku elde edildi. Öğrenciler, geliştirdikleri formülle çemen aromasını farklı bir üründe değerlendirdi.

2Tokat’ta bir ilk! Üniversite öğrencileri öyle bir şey üretti ki duyan şaşırıyor

TOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Budak, Tokat'ın yöresel ürünlerini katma değerli ürünlere dönüştürürken firmalara da araştırma geliştirme ve formül desteği sunduklarını söyledi. Öğrencilerin üretim süreçlerinde uygulamalı deneyim kazandığını belirten Budak, "İŞKUR Gençlik Programı sayesinde öğrencilerimiz hem çalışıyor hem üretiyor hem de harçlıklarını çıkarıyor. Destek sağlayan kurumlarımıza ve üniversite yönetimimize teşekkür ediyorum" dedi.

3Tokat’ta bir ilk! Üniversite öğrencileri öyle bir şey üretti ki duyan şaşırıyor

Yüksek lisans öğrencisi Elif Şeref, çemenin karakteristik kokusundan yararlanarak kolonya ürettiklerini belirterek, "Yöresel bir değeri kimya bilimiyle buluşturup farklı bir ürüne dönüştürmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

4Tokat’ta bir ilk! Üniversite öğrencileri öyle bir şey üretti ki duyan şaşırıyor

Dördüncü sınıf öğrencisi Harun Çolak ise çemenin tüketildikten sonra oluşan kokusundan yola çıktıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımız ve hocalarımızla yaptığımız çalışmalarla yoğun kokuyu seyrelterek daha yumuşak ve hoş bir kokuya dönüştürdük" dedi.Yüksek lisans öğrencisi Serap Akdeniz de baharat ve tohum esanslarını harmanlayarak Tokat'ın mutfak kültürünü yansıtan bir ürün ortaya çıkardıklarını söyledi.

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