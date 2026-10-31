Tokat’ta bir ilk! Üniversite öğrencileri öyle bir şey üretti ki duyan şaşırıyor

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Dördüncü sınıf öğrencisi Harun Çolak ise çemenin tüketildikten sonra oluşan kokusundan yola çıktıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımız ve hocalarımızla yaptığımız çalışmalarla yoğun kokuyu seyrelterek daha yumuşak ve hoş bir kokuya dönüştürdük" dedi.Yüksek lisans öğrencisi Serap Akdeniz de baharat ve tohum esanslarını harmanlayarak Tokat'ın mutfak kültürünü yansıtan bir ürün ortaya çıkardıklarını söyledi.